Artisti uniti per Niscemi: il 25 aprile un concerto a più voci a sostegno della comunità, primi nomi confermati sul palco

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Niscemi si ritrova al primo evento pubblico dopo la tragedia della frana che lo scorso gennaio ha colpito il comune siciliano del nisseno e chiama a raccolta gli artisti per un momento di condivisione e festa nel segno dell’arte e della solidarietà.

“ART IS THIS” L’ARTE È QUESTA! ARTISTI UNITI PER NISCEMI” è l’appuntamento promosso dall’Amministrazione di Niscemi e dal Comitato dei festeggiamenti della Sagra del Carciofo che hanno messo in moto una grande macchina di solidarietà per realizzare uno spettacolo musicale gratuito all’interno della 44° edizione della Sagra del Carciofo, il più importante evento dell’anno a sostegno di un prodotto simbolo del territorio.

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L’evento si terrà sabato 25 aprile, una data anch’essa simbolica in occasione della Festa della Liberazione.

Niscemi ha bisogno della Sua voce! Vuole rialzarsi e ricominciare, anche attraverso la bellezza e la musica. Per questo, da una straordinaria mobilitazione collettiva che ha coinvolto associazioni di volontariato, realtà culturali e musicali, il mondo della scuola, il clero, le istituzioni e tanti cittadini, è nato il progetto di un evento che sarà molto di più di uno spettacolo.

Un concerto a più voci unite per Niscemi: questo l’appello che i promotori hanno lanciato agli artisti per contribuire portando sul palco la propria arte. A curare l’organizzazione Artistica dello spettacolo è Puntoeacapo, agenzia diretta da Nuccio La Ferlita che offrirà il suo operato a titolo gratuito e rilancia l’appello agli artisti. I primi ad accogliere l’invito appena lanciato sono stati:

MARIO BIONDI

SUGARFREE

LELLO ANALFINO & TINTURIA

BELLAMOREA

Hanno già confermato la loro presenza anche RUGGERO SARDO e DESIRÈE FERLITO che condurranno l’evento.

La chiamata è aperta a tutti, siciliani e non solo, a chiunque vorrà aderire con il proprio valore artistico e umano, con un gesto autentico di vicinanza alla comunità.

Sarà un abbraccio collettivo, un’occasione per ritrovare leggerezza, condividere emozioni e restituire speranza a famiglie, giovani e anziani di Niscemi che stanno affrontando giorni difficili.

Durante la serata anche il pubblico sarà invitato a contribuire liberamente. L’intero ricavato delle donazioni raccolte sarà destinato a un fondo dedicato, attivo sul conto corrente ufficiale del Comune di Niscemi, a sostegno della comunità colpita.

Il palco sarà allestito in Piazza Vittorio Emanuele,in un’area sicura presidiata da Protezione Civile e sicurezza per garantire il corretto svolgimento dell’evento.

L’evento è patrocinato dal Comune di Niscemi, dal Comitato dei festeggiamenti della Sagra del Carciofo, Regione Siciliana e Consorzio della Provincia di Caltanissetta.