Lions Day 2026 in Sicilia, domenica 12 aprile screening sanitari gratuiti e iniziative solidali. Sabato 18 a Lampedusa

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Il Lions Day renderà domenica 12 aprile una giornata speciale con l’appuntamento in oltre 30 piazze della Sicilia per offrirescreening sanitari gratuiti all’insegna dello slogan “Al servizio di un mondo che ha bisogno”.

L’appuntamento annuale del Lions Day in contemporanea in tutta Italia – dedicato come da tradizione alla prevenzione per la salute -quest’anno nella settimana precedente (dal 7 al 12 aprile) si accompagna alla significativa raccolta di prodotti per l’infanzia.

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Grazie ai 124 Lions Club del Distretto Lions 108Yb, guidato dal Governatore Diego Taviano, parte di un movimento umanitario globale con 1,4 milioni di soci in 49.000 club presenti in più di 200 Paesi del mondo, le piazze siciliane si coloreranno con i giubbotti gialli degli oltre 4000 Lions siciliani. Centinaia di mediciLions saranno a disposizione dei cittadini per offrire controlli gratuiti accessibili a tutti: test oculistici, diabetologici, audiometrici, senologici, cardiologici, chirurgici, alimentari, fisiatrici, di misurazione della pressione arteriosa e di prevenzione oncologica; informazione e sensibilizzazione per la donazione del sangue e degli organi e tante altre iniziative al servizio dei cittadini, tra le quali azioni di solidarietà come la raccolta di prodotti per l’infanzia e la raccolta degli occhiali usati. In alcune località saranno organizzati anche pranzi solidali per indigenti.

Raccolta di prodotti per l’infanzia dal 7 al 12 aprile: “Piccoli gesti, grandi futuri”

La raccolta di prodotti per l’infanzia lanciata dal 7 fino a domenica 12 aprile – giornata ufficiale del Lions Day – prevedel’organizzazione, presso Farmacie, Parafarmacie e attività Commerciali, di una raccolta di prodotti per l’infanzia (omogeneizzati, pannolini, latte in polvere, articoli per l’igiene e altri beni di prima necessità) destinati dai Club nella propria comunità alle famiglie in situazione di maggiore fragilità. Il motto “Piccoli gesti grandi futuri” sintetizza la sensibilità e l’attenzione verso i più piccoli e le famiglie in difficoltà.

Sabato 18 aprile il Lions Day ‘sbarca’ a Lampedusa

L’iniziativa, promossa dal Distretto Lions 108Yb con il Lions Club di Lampedusa e il Lions Club Catania Host e la collaborazione di altri club siciliani, sabato 18 aprile, si svolgerà sull’isola di Lampedusa con screening sanitari gratuiti per la cittadinanza presso il 134° Centro Radar Remoto in collaborazione con l’Aeronautica Militare di Lampedusa.

Lions International, dal 1917 l’impegno per solidarietà e inclusione

I Lions club sono da oltre un secolo impegnati nel territorio e nel mondo contro disastri, emergenze umanitarie, cancro pediatrico, cecità, fame e vista promuovendo educazione, tutela dell’ambiente, della salute e solidarietà con attenzione particolare a giovani e fasce deboli. Il Lions Day – coordinato in Sicilia dal delegato responsabile Maurizio La Spina – è un esempio concreto di impegno “Al servizio di un mondo che ha bisogno” come recitail motto che guiderà in questa giornata speciale i volontari di Lions International nel capillare servizio di prossimità nei territori.