Nino D’Angelo ad agosto a Taormina e Palermo

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Si chiama “I miei meravigliosi anni ’80…bis” il concerto con il quale il cantautore napoletano per eccellenza Nino D’Angelo celebrerà i suoi 50 anni di carriera. Una cifra tonda, che coincide con una grande festa della musica, che Nino D’Angelo condividerà con i fan siciliani.

Due le date previste in Sicilia nel mese di agosto: mercoledì 12 agosto al Teatro Antico di Taormina e giovedì 13 agosto al Teatro di Verdura di Palermo.Inizio ore 21:00. Il tour è prodotto dalla ‘Stefano Francioni Produzioni’ ed è distribuito in Sicilia da Ventidieci e dalla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. La tappa di Taormina è organizzata in collaborazione con Fondazione Taormina Arte Sicilia. Da oggi al via la prevendita su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati.

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Sarà uno spettacolo che unirà musica, immagini e racconto per celebrare mezzo secolo di carriera artistica di un cantante che ha fatto la storia della musica italiana. Dopo gli straordinari successi registrati tra il 2025 e l’inizio del 2026, tra tour sold out e riconoscimenti cinematografici,Nino D’Angelo annuncia il suo nuovo attesissimo live “I miei meravigliosi anni ’80… bis!”. Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti: ‘Bis’ come omaggio ai successi dell’anno scorso e alla richiesta del pubblico di rivederlo in grandi spazi live. Il ritorno di Nino D’Angelo arriva dopo un anno memorabile culminato con un doppio sold out storico in piazza del Plebiscito a Napoli e dal successo del film documentario ‘Nino. 18 giorni’, diretto dal figlio Toni D’Angelo e applaudito dalla critica alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 e al cinema.

“Nel 2026 festeggio 50 anni di carriera – racconta Nino D’Angelo – e ho voglia di farlo insieme al popolo delle mie canzoni. Era il 1976 quando uscì ‘A storia mia (‘O scippo)’, il mio primo disco. Oggi torno in mezzo al pubblico per celebrare questo percorso e condividere ancora una volta emozioni vere. Ci saranno novità nella scaletta rispetto all’ultimo tour estivo, ma di una cosa sono sicuro: le emozioni non mancheranno”.

Con il nuovo tour, il cantautore napoletano ripercorrerà i brani simbolo della sua carriera – dagli anni ’80,ripescando anche alcuni testi degli anni ’90 senza dimenticare gli ultimi successi – in uno spettacolo che unirà musica, immagini e racconto, con tutta l’energia e l’autenticità di un artista che da cinquant’anni continua a scrivere la storia della canzone napoletana e popolare italiana.

Per info e approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

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