Unict apre le porte alle future matricole: dal 14 al 17 aprile il Salone dell’Orientamento 2026

Alla Cittadella universitaria, dal 14 al 17 aprile, l’evento annuale dedicato alle future matricole di tutta la Sicilia e da quest’anno anche a laureandi e laureati e imprese

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Martedì 14 aprile, alle 10, nel campo sportivo del Cus Catania alla Cittadella universitaria verrà inaugurata l’edizione 2026 del Salone dell’Orientamento dell’Università di Catania, in programma fino a venerdì 17 aprile ogni giorno dalle 8.30 alle 16.30.

Alla cerimonia di apertura interverranno il rettore Enrico Foti e, tra gli altri, il delegato alla Didattica prof. Giuseppe Speciale, il delegato alle Politiche per l’orientamento prof. Cosimo Gianluca Fortuna, la referente del progetto OUI prof.ssa Violetta Brundo. Saranno inoltre presenti le autorità e i rappresentanti dei partner che sostengono l’iniziativa: il Comune di Catania, la Città Metropolitana di Catania, la Regione Siciliana (Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, le Forze armate e le Forze dell’Ordine.

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Cos’è il Salone dell’Orientamento di Unict

Il Salone dell’Orientamento 2026 – realizzato grazie al Progetto Orientamento “OUI, ovunque da qui” (assegnazione del Ministero dell’Università e della Ricerca del finanziamento dell’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR) – è l’evento annuale dedicato all’orientamento pre e post laurea per favorire una scelta consapevole degli studi universitari.

Da quest’anno le attività saranno infatti dedicate non soltanto ad alunni e alunne delle scuole secondarie superiori – e, in generale, a tutte le persone diplomate, interessate a iscriversi o a trasferirsi all’Università di Catania – ma anche a studenti e studentesse universitarie alle persone laureande e laureate.

La principale novità dell’edizione 2026 riguarda infatti il coinvolgimento più strutturato degli studenti dell’ultimo anno dei corsi di laurea triennale e degli studenti dei corsi di laurea magistrale, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità accademica e di far conoscere in maniera più approfondita le opportunità di prosecuzione degli studi e di crescita professionale offerte dall’Ateneo. In questo contesto saranno presentate in modo coordinato l’offerta formativa delle lauree magistrali, i dottorati di ricerca, i master, le attività di ricerca applicata, gli spin-off e le start-up, oltre alle partnership attive con aziende del territorio siciliano, nazionale e internazionale.

L’iniziativa si configura quindi un momento strategico di incontro tra scuola, università, istituzioni e mondo del lavoro, pensato per accompagnare gli studenti in una scelta consapevole del proprio percorso formativo e professionale e, al tempo stesso, per valorizzare in modo organico e sistemico l’offerta dell’Ateneo.

Il rettore Foti: “Accompagniamo i nostri giovani nella scelta di studiare e lavorare in Sicilia”

«Il Salone dell’Orientamento rappresenta un momento importante per l’Ateneo per raccontarsi e presentare le proprie attività: dall’offerta formativa ai percorsi di ricerca, fino alle opportunità di inserimento nel mondo professionale. Quest’anno abbiamo lavorato per coinvolgere anche le scuole di province più lontane con l’obiettivo di rendere sempre più ampio e inclusivo l’accesso alle opportunità offerte dall’Università di Catania.

Durante il Salone avremo modo di far conoscere ai futuri studenti la pluralità dei servizi a loro dedicati e gli investimenti che stiamo portando avanti per migliorare la qualità della vita universitaria, anche attraverso il rafforzamento dei servizi correlati alle nostre sedi diffuse di Siracusa e Ragusa. La presenza dell’Ateneo sul territorio si consolida e si traduce in nuove opportunità di crescita e formazione.

Tra le principali novità di questa edizione vi è la presenza strutturata del mondo delle imprese, grazie al contributo della Fondazione Siciliae Studium Generale 1434, che porterà le aziende a confrontarsi direttamente con gli studenti, raccontando i percorsi che stiamo sviluppando insieme: ricerca, esperienza, orientamento dell’offerta formativa rispetto alle richieste del mercato e opportunità di inserimento professionale. Studiare e lavorare in Sicilia è il fil rouge che guida la mia governance, e iniziative come questa rappresentano una concreta messa a terra di questa visione.

Quest’anno abbiamo premiato i successi dei nostri ex alumni – Rossella Fiamingo, Rosario Aitala, Lucio Blandini e Riccardo Mulone – eccellenze di livello internazionale che rappresentano la prova più evidente e orgogliosa della capacità del nostro Ateneo di generare talenti in tutti i campi. Orientare significa rendere gli studenti consapevoli delle opportunità formative su cui costruire il proprio futuro: questo Salone accompagnerà i nostri giovani nella scelta di studiare e lavorare in Sicilia».

Il programma delle giornate

Gli stand saranno distribuiti all’interno delle palestre del CUS Catania e ospiteranno: i 17 dipartimenti dell’Università di Catania, le strutture didattiche diffuse (Poli universitari di Siracusa e Ragusa), la Scuola Superiore dell’Università di Catania, il Career Service, l’Ufficio Tirocini curriculari, l’Alta Scuola Formazione Insegnanti, l’Unità operativa per le Relazioni internazionali, il corner dedicato ai risultati dei progetti PNRR, l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario, il Centro per l’inclusione attiva e partecipata.

E inoltre l’Accademia di Belle Arti, il Conservatorio musicale “Vincenzo Bellini”, le Forze dell’Ordine, le istituzioni del sistema di Protezione civile, imprese pubbliche e private partner di Unict e della Fondazione Siciliae Studium Generale, strutture di servizio a supporto della scelta universitaria, del diritto allo studio e della creazione di imprese. Ampio spazio sarà dedicato anche ai servizi rivolti agli studenti, con approfondimenti sul diritto allo studio, sulle opportunità di mobilità internazionale e sulle attività di placement, favorendo inoltre il confronto diretto con docenti, tutor ed esperti di orientamento.

Il Salone costituirà di fatto un’importante occasione per valorizzare le collaborazioni attive tra l’Ateneo e le imprese pubbliche e private partner di UniCt, nonché per presentare le attività del Progetto OUI – Ovunque da qui. Durante l’evento sarà inoltre illustrato il ruolo della Fondazione “Siciliae Studium Generale 1434”, nuovo strumento strategico promosso dall’Università di Catania per rafforzare l’integrazione tra formazione, ricerca e mondo del lavoro, sostenendo processi di innovazione, trasferimento tecnologico e creazione d’impresa.

Tra le novità dell’edizione 2026, il Career Service organizza, nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, il Career Day Unict, aperto alle imprese partner dell’Università di Catania, un’importante occasione di incontro con il mondo del lavoro, pensato per favorire il dialogo diretto con le aziende e la conoscenza delle opportunità professionali. Portando un proprio CV sarà comunque possibile presentare la propria candidatura direttamente.

Come raggiungere il CUS Catania in maniera sostenibile?

In METRO FCE fino alla fermata “Milo” e proseguendo con il servizio Metro Shuttle che collega la metro alla Cittadella Universitaria (frequenza rafforzata nei giorni del Salone di 1 bus ogni 4/5 minuti nelle fasce di maggiore affluenza e di 7/8 minuti fino alle 14:30). Il servizio Metro Shuttle è utilizzabile da chiunque in possesso di un titolo di viaggio valido per la metro FCE.

fino alla fermata “Milo” e proseguendo con il servizio che collega la metro alla Cittadella Universitaria (frequenza rafforzata nei giorni del Salone di 1 bus ogni 4/5 minuti nelle fasce di maggiore affluenza e di 7/8 minuti fino alle 14:30). Il servizio Metro Shuttle è utilizzabile da chiunque in possesso di un titolo di viaggio valido per la metro FCE. In BUS AMTS utilizzando diverse linee: BRT1, 442, 556, 901, 628R > fermata “Doria” di Viale Andrea Doria BRT1 e 442 > fermata “Cittadella Ovest” di Via Santa Sofia BRT1 > fermata “Cittadella Est” di Via Passo Gravina 901 > 2 fermate all’interno della Cittadella o fermata “Santa Sofia Cittadella”

utilizzando diverse linee:

Per chi non potesse rinunciare all’uso dell’automobile, si raccomanda di condividere il viaggio con altri partecipanti e di lasciare l’automobile nel parcheggio gratuito di Via Zenone, dal quale è possibile raggiungere la sede del Salone con il servizio Metro Shuttle.