Agricoltura in crisi, Confagricoltura e Copa-Cogeca chiedono un piano urgente all’UE

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Preso atto della situazione di poli-crisi globale, Confagricoltura affianca il Copa-Cogeca nella richiesta alla Commissione europea di una risposta forte, urgente e coordinata. Serve un Piano emergenziale di supporto alla produttività dell’Unione che sta attraversando una fase già fortemente negativa e in peggioramento.

Di seguito si elencano le principali criticità che il settore sta affrontando:

– prezzi alle stelle e indisponibilità di fertilizzanti che garantiscono la produttività e rappresentano fino al 30% dei costi delle imprese;

– aumenti fino al 100% del costo del gasolio agricolo; aumento del costo dell’energia che frena la produzione e gli investimenti;

– pressioni sulla catena di approvvigionamento: rincari dei materiali di imballaggio e servizi di logistica più costosi e indisponibili.

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Ecco le nostre richieste:

– fertilizzanti disponibili e accessibili;

– supporto alla liquidità delle imprese agricole visto l’eccezionale incremento dei costi di produzione;

– semplificazione normativa;

– diversificazione e accessibilità dell’approvvigionamento energetico, incentivando le rinnovabili e le agroenergie.

Confagricoltura si unisce al Copa-Cogeca anche nel rendersi disponibile a collaborare per la definizione di un piano specifico.