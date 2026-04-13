Al Conservatorio “V. Bellini” di Catania il successo di “Dall’idea al suono”: l’impegno dei Lions per il talento e la solidarietà

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Il Conservatorio di Catania è diventato teatro di un evento dal profondo spessore culturale e sociale, celebrando il talento del compositore Andrea Amici. L’iniziativa ha brillato grazie alla straordinaria collaborazione dei 4 Club Lions della Zona 14 — Lions Club Catania Est, Catania Gioeni, Catania Porto Ulisse e Catania VallisViridis — coordinati con visione d’insieme dalla Presidente di Zona, la Prof.ssa Maria Santina Schillaci.

Il coordinamento del progetto è stato affidato al Lions Club Catania Est, sotto la guida della Presidente Dott.ssa Maria Concetta Cusimano. L’intero evento è nato dalla felice intuizione della Prof.ssa Norma Viscusi, moderatrice della serata e anima organizzatrice, che ha saputo tessere un legame profondo tra l’istituzione accademica e la missione di servizio lionistica.

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Ad avviare ufficialmente i lavori è stata la Dott.ssa Maria Concetta Cusimano, in qualità di Presidente del club capofila. Dopo i cordiali saluti alle autorità e agli ospiti, tra cui il Secondo Vice Governatore Antonio Bellia, presente per testimoniare la rilevanza dell’iniziativa a livello distrettuale, la parola è passata ai vertici del Conservatorio.

Sono così intervenuti il Presidente dell’istituto, l’Avv. Carmelo Galati, e il Direttore, Dott. Giovanni Anastasio, i quali hanno espresso vivo apprezzamento per la collaborazione con i Lions, sottolineando come il “Bellini” sia un luogo di eccellenza capace di proiettare i propri talenti verso prestigiosi traguardi internazionali.

Al centro della serata la figura di Andrea Amici, compositore formatosi con i maestri Vincenzo Modaro e Giovanni Ferrauto e, per la direzione d’orchestra, con il M° Carmelo Caruso. Amici, oggi stimato docente e orchestratore, ha presentato il suo oratorio “Protoclito – Il Primo Chiamato”, un’opera per voce recitante, solisti, coro e orchestra che fonde suggestioni gregoriane con le più avanzate tecnologie digitali.

L’incontro, moderato con competenza dalla Prof.ssa Norma Viscusi (componente delle manifestazioni distrettuali Lions), ha permesso di esplorare il percorso creativo “dall’idea al suono”, evidenziando come la musica contemporanea possa essere al contempo colta e accessibile.

L’evento ha ribadito con forza la missione di servizio dei Lions. L’intervento della Prof.ssa Maria Santina Schillaci, nella sua duplice veste di docente del Conservatorio e Presidente della Zona 14, ha sottolineato con orgoglio l’impegno dei quattro club del territorio — Catania Est, Catania Gioeni, Catania Porto Ulisse e Catania Vallis Viridis — nel sostenere le eccellenze locali.

In chiusura, su impulso della coordinatrice Norma Viscusi, è stato promosso un importante momento di solidarietà: una raccolta fondi destinata al progetto per l’avvio di una scuola di musica per i ragazzi del quartiere San Cristoforo. Il contributo sarà finalizzato all’acquisto di strumenti musicali, trasformando l’arte in un concreto strumento di riscatto sociale per i giovani più fragili di Catania.