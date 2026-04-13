Serie C, Crotone-Catania: la diretta della partita

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Dopo la sconfitta interna contro il Picerno, torna in campo il Catania di William Viali. Questa sera i rossazzurri sfidano il Crotone allo “Scida” con l’obiettivo di mantenere il secondo posto dalle pretendenti. Occhio però ai calabresi che sono a caccia di punti pesanti per consolidare il sesto posto. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Crotone-Catania: la diretta della partita

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20.30 – Fischio d’inizio del match tra Crotone e Catania

Credit: Riccardo Caruso

Crotone-Catania: le formazioni ufficiali

CROTONE (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Stefano Striamo della sezione di Salerno

ASSISTENTI: La sig. Giulia Tempestilli della sezione di Roma 2 e il sig. Davide Fedele della sezione di Lecce

QUARTO UOMO: Il sig. Domenico Leone della sezione di Barletta

FVS: Il sig. Pasquale Gatto della sezione di Lamezia Terme

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit: Davide De Maida

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma allo Scida di Crotone vale la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Calcio.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Crotone-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre.