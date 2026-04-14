Sbarca in Sicilia la comicità di Uccio De Santis: 5 le date del suo nuovo spettacolo “Scusi, per Hollywood?”

- Pubblicità -

Arriva anche in Sicilia “Scusi, per Hollywood?”, il nuovo spettacolo di Uccio De Santis in tour in tutta Italia. Tra valigie da imbarcare, orologi a cu-cu e formule matematiche, Uccio De Santis ci racconta le tante imperfezioni dell’Italia: dalla paura che ti rubano in casa, alla mentalità a volte un po’ bigotta, fino alla sanità che non funziona.Per poi concludere che, nonostante tutto, resta sempre il Paese più bello del mondo.

Diverse le tappe in Sicilia: si comincia da Marsala il 21 aprile al Teatro Impero; si prosegue ad Agrigento al Palacongressi il 22 aprile; a Messina il 23 aprile al Teatro Vittorio Emanuele; poi tappa a Catania al Teatro Metropolitan il 24 aprile e infine il 26 aprile a Trapani al Teatro Ariston.

- Pubblicità -

Lo spettacolo – scritto con Aldo Augelli, Fabio di Credico e Antonio De Santis con la regia di Davide Allena – è un viaggio nella comicità dell’artista pugliese attraverso monologhi e sketch inediti e i personaggi storici del Mudù.

Uccio De Santis non sarà solo sul palco: ad accompagnarlo ci saranno anche Umberto Sardella, Antonella Genga e Giacinto Lucariello. Oltre al pubblico, ovviamente, che sarà coinvolto in momenti esilaranti.

E allora, allacciate le cinture: Con Uccio De Santis, il divertimento vola!

I biglietti possono essere acquistati tramite Ticketone (https://www.ticketone.it/artist/uccio-de-santis/) o la sera dello spettacolo presso i botteghini dei teatri.