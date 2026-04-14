TaoSicurezza 2026: la Fiera della Sicurezza del Sud Italia arriva a Catania dal 22 al 24 aprile

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TaoSicurezza è la manifestazione fieristica di riferimento per il settore della Sicurezza nel Sud Italia.

Giunta alla sua IV edizione, quest’anno si svolge per la prima volta in SiciliaFiera a Misterbianco Catania, noto e affermato polo espositivo, da mercoledì 22 aprile a venerdì 24 aprile e in sinergia e concomitanza con EcoMed, Green Expo del Mediterraneo.

S News, rivista specializzata nella Sicurezza, è il Media Partner di TaoSicurezza da sempre.

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“La sinergia tra EcoMed e TaoSicurezza – sottolinea Salvo Signorello, Organizzatore di TaoSicurezza – nasce dalla chiara consapevolezza che oggi il Mediterraneo è fucina di innovazione, che vede la sicurezza come fattore essenziale. TaoSicurezza si terrà dal 22 al 24 Aprile 2026: tre giorni interamente dedicati alla Security e alla Safety, con un’attenzione particolare alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale e dell’Internet of Things, oggi sempre più protagoniste dell’evoluzione del settore”.

TaoSicurezza: un progetto in sinergia con il territorio

“TaoSicurezza – prosegue Signorello – nasce dalla volontà di creare una cultura integrata della sicurezza, con al centro il territorio siciliano. L’edizione 2026, grazie al supporto di istituzioni, associazioni di categoria e partnerstecnici, vuole promuovere una riflessione concreta su come la sicurezza possa evolversi in modo sostenibile e centrato sulle persone, generando nello stesso tempo sinergie preziose tra security e innovazione tecnologica”.

Settori, Aggiornamento e Networking a TaoSicurezza

“Oltre 80 marchi, nazionali e internazionali – precisano da TaoSicurezza – presenteranno soluzioni, sistemi e tecnologie per la sicurezza fisica e digitale, coprendo tutti i segmenti e i settori:

• videosorveglianza

• antintrusione

• controllo accessi

• automazione e domotica

• antincendio

• cabling & networking

• sicurezza informatica

Da sempre TaoSicurezza rappresenta un momento di incontro e networking tra imprese, enti pubblici, professionisti e operatori del settore, per conoscere da vicino le novità del mercato e i trends futuri della sicurezza integrata.

L’entrata è gratuita, con orario 9.30 – 18.30.

Ingresso Visitatori: Via Franchetti SNC e Corso Carlo Marx19.

Il target di TaoSicurezza

TaoSicurezza si rivolge a un target professionale e altamente specializzato:

• installatori ed elettricisti

• system integrators

• studi di progettazione

• security managers e safety managers

• istituti di vigilanza

• enti pubblici e imprese private

SiciliaFiera: vetrina d’eccellenza nel cuore del Mediterraneo

La quarta edizione di TaoSicurezza sarà ospitata, dunque, a SiciliaFiera, da anni punto di riferimento per manifestazioni fieristiche, congressi ed eventi di settore. Un’eccezionale area espositiva di 80.000 mq di superficie con 6 padiglioni e parcheggi per oltre 3.000 veicoli. Facile da raggiungere dal porto, dall’aeroporto, dalla stazione ferroviaria, dalle autostrade e dalla tangenziale.