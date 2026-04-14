TARI: il Comune di Catania segnala alla Polizia Postale tentativi di frode ai danni dei cittadini

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L’Amministrazione Comunale di Catania ha segnalato alla Polizia Postale e delle Comunicazioni numerosi casi di telefonate e messaggi di natura fraudolenta ai danni dei cittadini relativi alla TARI, la tassa sui rifiuti.

Nelle comunicazioni fraudolente giunte a diversi cittadini viene prospettata una presunta irregolarità della posizione relativa alla TARI, con contestuale invito a contattare numeri telefonici non riconducibili a canali ufficiali.

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L’Amministrazione precisa che tali comunicazioni non provengono né dall’Ufficio TARI del Comune né dal concessionario incaricato Municipia S.p.A. Si tratta di tentativi di truffa finalizzati a carpire dati personali o denaro ai cittadini.

La segnalazione alla Polizia Postale è stata effettuata dal servizio Tributi della Ragioneria Generale per portare a conoscenza delle Autorità competenti gli episodi verificatisi e consentire le necessarie verifiche, contribuendo alla tutela dei cittadini da possibili tentativi di frode.

Il Comune invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a non fornire dati personali, bancari o effettuare pagamenti in seguito a telefonate o messaggi sospetti. Per qualsiasi comunicazione ufficiale relativa alla TARI, i cittadini devono rivolgersi esclusivamente ai canali istituzionali del Comune di Catania o del concessionario Municipia S.p.A.