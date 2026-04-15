Catania, Viali sempre più in bilico: Toscano potrebbe tornare in panchina. Oggi la decisione

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Nuovo probabile ribaltone in casa Catania. La pesante sconfitta di Crotone ha indotto il club rossazzurro a delle riflessioni interne nella giornata di ieri. La sintesi è che la società di Ross Pelligra potrebbe ancora una volta cambiare guida tecnica e far tornare Domenico Toscano al posto di William Viali, che chiuderebbe l’esperienza in Sicilia dopo appena un mese.

La sconfitta a Crotone, il confronto e il possibile ritorno di Toscano: le ultime in casa Catania

Sono ore frenetiche in casa Catania, soprattutto dopo il k.o. esterno a Crotone. Lunedì sera la squadra rossazzurra si è mostrata parecchio in difficoltà, lasciando piede libero ai rossoblù calabresi che con facilità già al 59′ hanno chiuso la pratica con le reti di Gallo e Musso. Dopo il triplice fischio del direttore di gara, si è aperto il confronto tra società e calciatori. Secondo quanto riporta La Sicilia, nella giornata di ieri c’è un confronto molto duro all’interno della squadra intorno alle 15, oltre che la stessa società ha voluto sentire i calciatori più rappresentativi della rosa.

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Credit: Davide De Maida

Comunque, il Catania voleva continuare con William Viali e dargli fiducia in vista di domenica contro il Potenza, gara che con una vittoria potrebbe valere definitivamente il secondo posto. Ma poi nella serata di ieri, l’ipotesi di un ritorno in sella di Domenico Toscano si è fatto sempre più probabile. L’unica soluzione possibile per riprendere i vecchi concetti di gioco di una squadra costruita ad hoc fin dal ritiro per un determinato sistema di gioco.

Credit: Riccardo Caruso

Oggi dunque proseguiranno i colloqui e i confronti e potrebbe essere presa una decisione definitiva. Ciò che non è più escluso è il ribaltone, cosa già avvenuta nella stagione 2018/19 quando Walter Novellino fu esonerato a fine campionato per il ritorno di Andrea Sottil per i playoff. Dunque, grande attesa nelle prossime ore per comprendere gli sviluppi per la panchina rossazzurra.