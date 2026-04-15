Inclusione scolastica sotto pressione: la sentenza di Trapani come cartina di tornasole di una crisi culturale prima ancora che amministrativa

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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene con fermezza e senso di responsabilità educativa sulla pronuncia del Tribunale di Trapani che ha riconosciuto come discriminatori i criteri adottati dai Comuni del Distretto socio-sanitario 50 nella gestione del servizio ASACOM.

Non si tratta semplicemente di una vicenda amministrativa mal gestita, né di un errore tecnico da correggere. Ci troviamo di fronte a un episodio che rivela una frattura più profonda: quella tra il paradigma pedagogico dell’inclusione e una cultura organizzativa che, sotto la pressione della sostenibilità economica, tende a semplificare, standardizzare, ridurre.

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La scuola inclusiva, come delineata dal nostro ordinamento e dalla riflessione pedagogica contemporanea, non è un dispositivo neutro né una procedura burocratica. È un progetto etico e politico, fondato sul riconoscimento della persona nella sua irriducibile singolarità. In questo senso, il Piano Educativo Individualizzato non rappresenta un adempimento formale, ma un atto pedagogico di altissimo valore: è lo spazio in cui si traduce, in pratica educativa, il diritto all’uguaglianza sostanziale.

La scelta di comprimere tale complessità entro fasce orarie standardizzate (5, 10, 15 ore) non è solo inadeguata: è pedagogicamente regressiva. Essa tradisce una visione della disabilità come variabile da gestire e non come condizione da comprendere, accompagnare e valorizzare. È il passaggio, silenzioso ma pericoloso, da una scuola che include a una scuola che tollera.

La sentenza del Tribunale ha il merito di riportare al centro un principio non negoziabile: i diritti fondamentali non sono adattabili alle esigenze di bilancio. Il richiamo alla vincolatività del PEI e alla complementarità tra insegnante di sostegno e assistente ASACOM non è solo giuridico, ma profondamente pedagogico. Ogni intervento educativo è efficace solo nella misura in cui è coerente, integrato, costruito attorno ai bisogni reali dello studente.

Ancora più grave, sul piano etico e sociale, è la distinzione operata tra studenti sulla base del grado di disabilità. Introdurre criteri selettivi nell’accesso ai diritti educativi significa scivolare verso una logica di gerarchizzazione delle fragilità, incompatibile con qualsiasi visione democratica della scuola. L’inclusione non è un privilegio per pochi, ma un diritto universale che si declina in modo differenziato.

Quanto accaduto a Trapani non è un caso isolato, ma si inserisce in una tendenza più ampia che attraversa i sistemi di welfare contemporanei. La sociologia delle istituzioni educative ha da tempo evidenziato il rischio di una “razionalità amministrativa” che, nel tentativo di garantire efficienza e controllo della spesa, finisce per ridurre la complessità sociale a schemi semplificati e standardizzabili.

In questa prospettiva, la persona rischia di essere trasformata in “caso”, il bisogno in “parametro”, il diritto in “prestazione”. È una logica che produce quella che potremmo definire una “discriminazione sistemica soft”: non esplicita, non dichiarata, ma profondamente incidente sulla qualità della vita e delle opportunità delle persone più vulnerabili.

La standardizzazione delle ore di assistenza e la compressione dei servizi educativi rappresentano, dunque, non solo una scelta amministrativa discutibile, ma un sintomo di una più ampia difficoltà delle istituzioni nel gestire la complessità senza rinunciare all’equità.

La pronuncia del Tribunale di Trapani impone una lettura rigorosamente giuridica della vicenda: il diritto all’inclusione scolastica, così come delineato dal quadro normativo vigente, non è suscettibile di modulazioni discrezionali da parte degli enti locali. Esso si configura come diritto soggettivo pieno, direttamente esigibile, la cui compressione integra una condotta discriminatoria ai sensi dell’ordinamento.

Ne deriva che ogni intervento amministrativo in materia deve collocarsi entro un perimetro vincolato, definito non solo dalla legislazione nazionale, ma anche dai principi costituzionali di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e di tutela dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). In tale prospettiva, il PEI assume natura di atto tecnico vincolante, la cui disapplicazione unilaterale da parte dell’ente locale configura un vizio di legittimità e un possibile presupposto per responsabilità amministrativa.

Superare situazioni analoghe richiede dunque non semplici correttivi organizzativi, ma un riallineamento sistemico all’ordine giuridico: rafforzamento dei meccanismi di controllo, piena attuazione delle competenze del GLO, e riconoscimento effettivo del carattere inderogabile delle prestazioni necessarie a garantire l’inclusione.

In questo quadro, la sentenza non rappresenta soltanto una risposta a un caso concreto, ma un precedente rilevante che riafferma il primato della legalità sostanziale sulle logiche di contenimento della spesa, tracciando un limite chiaro all’esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di diritti fondamentali.

prof. Romano Pesavento

presidente CNDDU