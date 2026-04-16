Catania ospita “ConSenso”, convegno sulla Dottrina Sociale della Chiesa in memoria di Alberto Maira

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CATANIA – Sabato 18 aprile, dalle 9.30, il Palazzo della Cultura di Catania ospiterà “ConSenso – Società e Politica alla scuola della Dottrina Sociale della Chiesa”, convegno promosso in memoria di Alberto Maira (1956-2025), già Reggente regionale di Alleanza Cattolica in Sicilia e presidente dell’IstitutoTestasecca IPAB, autorevole studioso del pensiero sociale cristiano, a un anno dalla sua scomparsa.

In una giornata simbolica per l’impegno dei cattolici in politica, verranno messi in luce quei principi fondanti la Dottrina Sociale della Chiesa che costituiscono le basi culturali dell’Europa e che parlano a tutti, fedeli e non, essendo ancorati a quel “senso comune”, rievocato nel titolo della manifestazione, cui la politica dovrebbe ispirarsi per perseguire il “bene comune”.

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L’evento, il primo del circuito della Rete dei Festival dei cuori Accesi, è stato ideato e promosso dal Network Ditelo Sui Tetti, ed è coorganizzato dal Comune di Catania e dalla Fondazione Luigi Einaudi ETS, con il patrocinio della Città Metropolitana di Catania.

Ad aprire i lavori sarà una sessione di saluti istituzionali da parte del Sindaco di Catania, Enrico Trantino e dell’Arcivescovo di Catania, S.E. Mons. Luigi Renna. Porteranno inoltre il loro contributo, con messaggi testuali e video, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella.

La prima parte della mattinata sarà dedicata al tema dell’attualità della Dottrina Sociale della Chiesa. Interverranno Marco Invernizzi, Alessandro Pagano e Ferdinando Raffaele, che approfondiranno il rapporto tra fede, vita sociale e dignità umana, richiamando anche l’esempio di Sant’Agata come figura significativa per la tradizione spirituale e civile della città.

Seguirà la sessione intitolata “La forza della fragilità”, incentrata sul principio di solidarietà. La tavola rotonda sarà introdotta da S.E. Mons. Antonino Raspanti, Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, e moderata da Fernando Massimo Adonia. Interverranno Cristoforo Pomara, Salvatore Martinez e Giuseppe Buccheri, mentre le conclusioni saranno affidate a S.E. Mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia.

L’ultima sessione, introdotta da S.E. Mons. Michele Pennisi, affronterà il rapporto tra lavoro, società e bene comune, con una particolare attenzione all’insularità e alla coesione territoriale. Prenderanno la parola p. Mario Sirica, Gaetano Armao e Roberto Di Bella.

La sintesi politica della mattinata sarà affidata all’On. Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A concludere il convegno sarà una riflessione di Domenico Airoma, Vicepresidente del Centro Studi Livatino, dedicata al tema delle sicilianità come radice della rinascita sociale. I saluti finali saranno invece affidati a Ninni Decembrino, Coordinatrice per la Sicilia del Network Ditelo Sui Tetti.