Lentini (SR), successo per lo spettacolo di solidarietà del Lions Club con la HJO Jazz Orchestra

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LENTINI – Avvincente, passionale ed incandescente la serata evento dell’HJO Jazz Orchestra, diretta dal maestro Sebastiano Benvenuto Ramaci, il concerto che si è tenuto al cine Teatro Odeon – Carlo Lo Presti” di Lentini. Lo spettacolo musicale di solidarietà a sostegno della LCIF (Lions Clubs International Foundation), che opera in tutto il mondo con interventi umanitari è stato organizzato dal Lions club di Lentini presieduto dalla professoressa Maria Teresa Raudino con il sostegno di diversi sponsor. Dopo i saluti della presidente del club Maria Teresa Raudino, del presidente della VII Circoscrizione del Distretto Lions 108YB Sicilia Fabio Gaudioso, l’esibizione degli artisti è stata magistralmente commentata da una straordinaria voce “ fuori campo”, quella di Salvo Fichera. Il sipario si è aperto sul gruppo musicale jazz HJO, diretto dal grande maestro Sebastiano Benvenuto Ramaci. L’ energia sprigionata dal maestro durante la direzione, è arrivata a tutti gli artisti che hanno regalato al pubblico una serata di grandi emozioni. I musicisti coinvolti sono: ( sax) Sergio Battaglia, Pietro La Rosa, Limpido Daniele, Vittorio Scorsonelli, Giovanni La Ferla, ( trombe) Matteo Frisenna, Andrea Priola, Alessandro Lo Chiano, Adriano Leotta, Giovanni Terrana, (tromboni) Paolo Ilacqua, Alfredo Vitale, Rosario Patania, Alfio Fichera, (piano) Angelo Fichera,( contrabbasso) Santi Romano, (batteria) Andrea Liotta.

La HJO Jazz Orchestra, composta dal ( sax) Sergio Battaglia, Pietro La Rosa, Limpido Daniele, Vittorio Scorsonelli, Giovanni La Ferla, ( trombe) Matteo Frisenna, Andrea Priola, Alessandro Lo Chiano, Adriano Leotta, Giovanni Terrana, (tromboni) Paolo Ilacqua, Alfredo Vitale, Rosario Patania, Alfio Fichera, (piano) Angelo Fichera,( contrabbasso) Santi Romano, (batteria) Andrea Liotta., è una rinomata formazione big band italiana, con base in Sicilia, nota per la sua versatilità e per il legame con la tradizione jazzistica americana. La formazione è composta da musicisti professionisti con varie esperienze musicali nei teatri più prestigiosi siciliani, come il Teatro Massimo Bellini di Catania, collaborando spesso con artisti di fama internazionale tra cui la vocalist Anne Ducros e il trombettista Fabrizio Bosso. Nel corso della serata la HJO si è esibita con un repertorio è molto vasto ed eterogeneo, spazia dallo swing al jazz classico, includendo ritmi sudamericani (Latin jazz), funk, pop e rielaborazioni di brani classici. I musicisti del gruppo HJO, sono noti per riproporre le atmosfere di Glenn Miller, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Count Basie, Tito Puente e Perez Prado.

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Hanno realizzato progetti come “Classiche Swing” che riarrangia, in chiave swing, melodie di autori classici come Čajkovskij, Bizet, Ravel e Brahms, e omaggi specifici come la “Glenn Miller Story”. Il loro lavoro artistico ha lo scopo di avvicinare un vasto pubblico, inclusi i giovani, alla musica jazz e swing.

La HJO Jazz Orchestra è una formazione dal “suono dinamico e raffinato”, riesce a trasformare una ballad romantica in un manifesto dello swing orchestrale moderno, fatto di armonie dissonanti sapientemente risolte in un tempo morbido e piacevole. “Il pubblico è rimasto affascinato – ha detto la presidente del Lions Maria Teresa Raudino – ha vissuto un’ esperienza musicale profonda, una sorta di viaggio emotivo lungo la linea del tempo della storia della musica jazz, caratterizzato da un senso di libertà creativa e una connessione unica tra musicisti e ascoltatori. Ha vissuto un “ momento “ di spensieratezza all’ interno di un’atmosfera magica e coinvolgente, spaziando fra gioia e nostalgia, a seconda dell’intensità del ritmo musicale che è stato trasmesso.

Tutti hanno partecipato con entusiasmo e sostenendo la solidarietà. Ringrazio quanti si sono prodigati a sostenere l’iniziativa di solidarietà”.