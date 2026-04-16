Magatama presenta Pizza, Wine, Club: gusto d’autore, vini e convivialità in vinile

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Ad Acireale nasce un format gastronomico innovativo che ridefinisce il concetto stesso di esperienza contemporanea, ponendo al centro identità, ricerca e contaminazione culturale. Ideatore di questo percorso è Magatama, una realtà identitaria e visionaria dedicata alla ricerca sui lievitati, all’estetica fusion e a un approccio contemporaneo che abbraccia anche il mondo del sushi, dando vita a un racconto gastronomico in continua evoluzione.

Al centro di questo progetto c’è Giuseppe Pavone, pizzaiolo di Magatama, che trasforma ogni creazione in un vero e proprio laboratorio di gusto e tecnica. Gli impasti, i topping e le combinazioni raccontano la sua passione per l’innovazione e le contaminazioni gastronomiche, pur mantenendo una solida identità. Insieme, Magatama e Pavone danno vita a esperienze uniche, dove pizza, cucina, vini e musica si intrecciano in un dialogo continuo.

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È proprio da questa visione che nasce “Pizza • Wine • Club – Taste, Sound & Vinyl Vibes”, una rassegna articolata in tre serate che mette al centro la convivialità, accompagnata dal suono caldo e avvolgente del vinile. Ogni appuntamento è concepito come un’esperienza unica, costruita sul dialogo tra pizza, cucina d’autore, panificazione e vino, in un equilibrio armonico tra ricerca gastronomica e dimensione sensoriale.

Il 22 aprile apre il ciclo con lo chef Seby Sorbello, patron dell’elegante ristorante Sabir e Amocù, in un incontro che promette una narrazione intensa del territorio. Le pizze di Giuseppe Pavone si intrecceranno con la cucina dello chef in un gioco di rimandi tra tecnica e memoria, mentre i vini di Pietradolce accompagneranno il percorso con la loro identità vulcanica, esaltando profumi e profondità gustative.

Il 7 maggio sarà la volta dello chef Francesco Patti del ristorante stellato Coria, per una serata che si muove tra eleganza e precisione. Qui il dialogo si farà ancora più contemporaneo: la pizza diventa tela su cui costruire equilibri raffinati, mentre le etichette di Monte Arso di Villagrande accompagneranno il percorso con vini capaci di sostenere complessità e verticalità.

Il 20 maggio chiude la rassegna un incontro speciale con Francesco Arena, mastro fornaio Tre Pani Gambero Rosso. Una serata dedicata al mondo dei lievitati in tutte le sue forme, dove tecnica e artigianalità diventano protagoniste assolute. In questo confronto diretto tra pane e pizza, ricerca e tradizione si fondono, mentre i vini de I Vigneri completeranno l’esperienza con un racconto autentico e identitario del territorio.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 20:30.

“Pizza • Wine • Club” è più di una rassegna: è un invito a condividere, a lasciarsi guidare dai sapori e dal suono, a riscoprire il valore dello stare insieme. Perché tra un impasto che prende vita, un calice versato e una traccia in vinile, la convivialità diventa il vero ingrediente protagonista.