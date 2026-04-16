Magatama presenta Pizza, Wine, Club: gusto d’autore, vini e convivialità in vinile

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Redazione di Hashtag Sicilia
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Ad Acireale nasce un format gastronomico innovativo che ridefinisce il concetto stesso di esperienza contemporanea, ponendo al centro identità, ricerca e contaminazione culturale. Ideatore di questo percorso è Magatama, una realtà identitaria e visionaria dedicata alla ricerca sui lievitati, all’estetica fusion e a un approccio contemporaneo che abbraccia anche il mondo del sushi, dando vita a un racconto gastronomico in continua evoluzione.

Al centro di questo progetto c’è Giuseppe Pavone, pizzaiolo di Magatama, che trasforma ogni creazione in un vero e proprio laboratorio di gusto e tecnica. Gli impasti, i topping e le combinazioni raccontano la sua passione per l’innovazione e le contaminazioni gastronomiche, pur mantenendo una solida identità. Insieme, Magatama e Pavone danno vita a esperienze uniche, dove pizza, cucina, vini e musica si intrecciano in un dialogo continuo.

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È proprio da questa visione che nasce “Pizza • Wine • Club – Taste, Sound & Vinyl Vibes, una rassegna articolata in tre serate che mette al centro la convivialità, accompagnata dal suono caldo e avvolgente del vinile. Ogni appuntamento è concepito come un’esperienza unica, costruita sul dialogo tra pizzacucina d’autorepanificazione vino, in un equilibrio armonico tra ricerca gastronomica dimensione sensoriale.

Il 22 aprile apre il ciclo con lo chef Seby Sorbello, patron dell’elegante ristorante Sabir Amocù, in un incontro che promette una narrazione intensa del territorio. Le pizze di Giuseppe Pavone si intrecceranno con la cucina dello chef in un gioco di rimandi tra tecnica e memoria, mentre i vini di Pietradolce accompagneranno il percorso con la loro identità vulcanica, esaltando profumi e profondità gustative.

Il 7 maggio sarà la volta dello chef Francesco Patti del ristorante stellato Coria, per una serata che si muove tra eleganza e precisione. Qui il dialogo si farà ancora più contemporaneo: la pizza diventa tela su cui costruire equilibri raffinati, mentre le etichette di Monte Arso di Villagrande accompagneranno il percorso con vini capaci di sostenere complessità e verticalità.

Il 20 maggio chiude la rassegna un incontro speciale con Francesco Arena, mastro fornaio Tre Pani Gambero Rosso. Una serata dedicata al mondo dei lievitati in tutte le sue forme, dove tecnica e artigianalità diventano protagoniste assolute. In questo confronto diretto tra pane e pizza, ricerca e tradizione si fondono, mentre i vini de I Vigneri completeranno l’esperienza con un racconto autentico e identitario del territorio.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 20:30.

“Pizza • Wine • Club” è più di una rassegna: è un invito a condividere, a lasciarsi guidare dai sapori e dal suono, a riscoprire il valore dello stare insieme. Perché tra un impasto che prende vita, un calice versato e una traccia in vinile, la convivialità diventa il vero ingrediente protagonista.

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