Trovare lavoro e tirocini all’estero col sostegno economico dell’UE. A Palermo si presenta Eures TMS

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Aiutare i cittadini europei a realizzare un’esperienza professionale all’estero (lavoro, tirocinio o apprendistato) in un altro Paese Europa. Questo il tema dei Laboratori di orientamento EURES Targeted Mobility Scheme – TMS.

Grazie a questo programma, l’Unione Europea fornisce infatti non soltanto informazioni, ma anche un supporto operativo a chi voglia provare esperienze lavorative o professionalizzanti all’estero.

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Il laboratorio, del tutto gratuito, si svolgerà il 22 aprile alle 16 presso il Magnisi coworking, Via E. Amari 148 ed è promosso da Eurodesk Italy, in collaborazione con il coordinamento nazionale EURES TMS, la rete nazionale EURES Italia e InformaGiovani ETS, Centro Eurodesk ed Europe Direct di Palermo.

L’iniziativa è finalizzata a facilitare l’utilizzo delle opportunità – di lavoro, tirocinio e apprendistato in Europa – offerte dall’iniziativa EURES TMS, finanziata nell’ambito delle attività a sostegno dell’impiego e dell’innovazione sociale del Fondo Sociale Europeo. Uno strumento gestito direttamente dalla Commissione europea.

All’evento possono partecipare tutti i cittadini e le cittadine di età superiore ai 18 anni (prioritariamente alla fascia di età 18-35).

L’evento, della durata di 2 ore, si articola in due sessioni:

1. prima sessione: presentazione del programma EURES TMS e simulazione di registrazione alla piattaforma;

2. seconda sessione: analisi delle competenze e strategie per affrontare il percorso di mobilità.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria.

La pagina per iscriversi è la seguente: https://etms.eurodesk.it/2026-Labtms-palermo

Per info: palermo@eurodesk.eu