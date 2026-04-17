Autisti Ambulanza ARNAS Garibaldi di Catania, Marano (M5s): “1,5 mln per esternalizzazione servizio trasporto sanitario mentre gli autisti, che hanno vinto il bando e sono in graduatoria, aspettano: tutelare i diritti dei lavoratori”

La deputata regionale presenta un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti sulle assunzioni degli autisti delle ambulanze e la proroga del servizio di trasporto sanitario che costa oltre 1,5 milioni di euro all’anno: “Bisogna migliorare la spesa e stabilizzare i lavoratori”

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“Si rimandano le assunzioni di 9 autisti delle ambulanze dell’ARNAS Garibaldi di Catania per un costo previsto di 256 mila euro l’anno mentre da decenni viene esternalizzato il servizio di trasporto sanitario per contratti di appalto di oltre 1,5 milioni di euro all’anno. Ho presentato un’interrogazione al Presidente Schifani e all’Assessore alla Salute per far luce sulla mancata previsione nel piano triennale del fabbisogno del personale per l’anno 2026 di nuove assunzioni di autisti posticipate agli anni 2027 e 2028, anni in cui le attuali graduatorie degli idonei all’ultimo concorso potrebbero non essere più valide ai fini dello scorrimento”.

Lo dichiara Jose Marano, parlamentare regionale M5s che, con l’atto parlamentare intende porre l’attenzione sulla tutela dei diritti dei lavoratori e delle loro famiglie che guarderebbero, cosi, al futuro con meno incertezze. “Avrebbe più senso – spiega – anticipare le assunzioni previste al biennio 2026-2027, oltre a prorogare la scadenza della graduatoria vigente almeno fino al termine delle assunzioni delle 9 unità indicate nel piano del fabbisogno del personale del nosocomio catanese, e questo chiedo al governo regionale attraverso un’interrogazione che ho depositato”.

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“La priorità deve essere quella di ottimizzare ed efficientare la spesa pubblica e garantire stabilità occupazionale in un settore, come quello della sanità siciliana, che da anni è sempre più soggetto a tagli della spesa e a precariato diffuso dovuto a carenze strutturali di personale” conclude Marano.