Enna premia il talento delle donne. Serata-evento domenica 19 al teatro Neglia

Al teatro Neglia evento interregionale organizzato da Agorà Stupor Mundi e Comune. Storie di madri, imprenditrici, insegnanti, artiste, eccellenze di Sicilia e Calabria. Presenta Massimiliano Casto. Ospite d’onore l’attore Totò Borgese. Inizio ore 18. Ingresso libero fino a esaurimento posti

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Una festa al talento delle donne. È la serata-evento che verrà organizzata domenica 19 aprile al teatro “Francesco Paolo Neglia” di Enna tra storie di madri, insegnanti, imprenditrici, professioniste, artiste, testimonianze di lotta contro il femminicidio e il bullismo. E ancora, sfilate di moda delle collezioni creative di stiliste e stilisti, risate, canto, musica e danza.

La manifestazione sarà condotta da Massimiliano Casto, direttore della rete Canale 74, e vede l’organizzazione di Agorà Stupor Mundi presieduta da Carmen Di Tommasi, l’ideazione del patron Corrado Armeri e il patrocinio del comune di Enna.

“Un evento che unisce diverse donne della Sicilia e della Calabria per dire no alla violenza e sì al talento – spiegano Di Tommasi e Armeri – cosa c’è di più potente dell’unione tra donne solidali e creative? Madri, sorelle e amiche riescono assieme a cambiare le sorti del mondo”.

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Le donne premiate saranno le ennesi Nietta Bruno, Agata Cammarata, Romina Gagliano, Luisa Gardali, Maria Rosa Gloria (per tutti Rosita), Marta Gesualdo, Filomena Greco, Rita Lo Giudice, Vanessa Mancuso, Carmela Messina, Cettina Rosso, Lucia Trovato, Silvia Turco, Giusy Urso, e ancora Rossella Accardo, Federica Cappelletti, Angela Castiglione, Francesca Cerami, Valeria Fisichella, Maria Piera Franco, Maricla Micale, Antonietta Micali, Giusi Musso, Molly Narciso, Cinzia Panuccio, Rosalba Panvini, Maria Ausilia Parrinello, Maristella Portelli, Rosa Verga e Cinzia Dori (che è anche una delle stiliste che presenterà la sua collezione di abiti creativi in teatro).

Tra gli ospiti, saranno presenti il criminologo Gianni Cerenzia. la testimone Vera Squatrito, madre di Giordana Di Stefano (giovane mamma vittima di femminicidio nel 2015), Luna S Sole dell’associazione “Donne templari federiciane”, il gruppo femminile contro la violenza sulle donne e violenza tutta “Donne X le Donne” e Mirko Milano, assessore agli Eventi del comune di Enna. I contributi artistici saranno curati dai cantanti Fabio Di Fina, Adriana Agnello, Valeria Fisichella, Miriam Chiara Vitale e un gruppo di ballerine di danza del ventre. Ospite d’onore l’attore Totò Borgese.

Saranno cinque, invece, le sfilate di moda affidate agli stilisti Cinzia Dori, Agata Sandrone, Ruber e alle due stiliste emergenti Roberta Strazzulla e Giulia Fiorello che presenteranno le loro creazioni affidandosi alle modelle dei gruppi Ragazza e Donna In.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.