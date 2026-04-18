SILP CGIL e FP CGIL: arrivo funzionari contabili alla Questura di Enna

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Il SILP CGIL e la Funzione Pubblica CGIL esprimono grande soddisfazione per l’arrivo di due nuovi funzionari amministrativo-contabili presso la Questura di Enna, un risultato importante che rafforza l’efficienza dell’apparato amministrativo e tutela la corretta organizzazione del lavoro.

Nei giorni scorsi, avevamo incontrato il Questore, dott. Incognito, per rappresentare una situazione delicata creatasi presso l’Ufficio Amministrativo-Contabile, settore strategico che gestisce contabilità, missioni e tutte le attività economiche legate al personale, in grande difficoltà a seguito di un pensionamento e alla prolungata assenza di personale.

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Grazie alla sollecitazione del sindacato e alla determinata e solerte azione del Questore di Enna, dott. Incognito, attraverso i canali ministeriali competenti, è stato possibile ottenere l’invio dei due funzionari, evitando così che personale della Polizia di Stato venisse distolto dai propri compiti istituzionali per essere impiegato in mansioni burocratiche.

Un risultato concreto che va nella direzione da sempre sostenuta dalla CGIL che è quella di un corretto ed efficace impiego di operatrici e operatori di Polizia di Stato liberando risorse da incombenze amministrative e impiegarle nei servizi di controllo del territorio e nelle attività investigative.

“Siamo enormemente soddisfatti – dichiarano Marco Algeri, Segretario Provinciale SILP CGIL e Alfredo Schilirò, Segretario Provinciale FP CGIL Enna – perché questo risultato consente di migliorare il funzionamento della macchina amministrativa.

L’impiego di personale specializzato nel settore da un lato ne migliorerà l’efficienza in favore di tutto il personale dall’altro libererà risorse di Polizia da impiegare nei previsti compiti istituzionali in favore della collettività ennese.