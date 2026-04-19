Lions Lentini, visita del Governatore del distretto Lions 108 Yb Sicilia Diego Taviano

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LENTINI – “Il club di Lentini è un club importante e storico. Tantissime attività e service che portano avanti l’impegno dei Lions. Grazie del tempo che donate al club è quindi al distretto”. Lo ha detto il governatore del distretto Lions 108 YB Sicilia Diego Taviano a Lentini, in occasione della visita al club. Il governatore Diego Taviano, accompagnato dal segretario distrettuale Yuri Paratore, dal presidente della VII circoscrizione Fabio Gaudioso e dalla presidente della zona 19 Rossella Marchese, oggi pomeriggio, è arrivato in piazza degli studi ” Sebastiano Addamo” per inaugurare l’ aiuola riqualificata dal club nel 2021 dall’ allora presidente Salvatore Ragazzi e, oggi, manutenzionata dal club. Ad accogliere il Governatore Taviano è stata la presidente Maria Teresa Raudino, accompagnata dalla cerimoniera Loredana Fidone, dalla 1^ vicepresidente Melissa Abbandonato e da una delegazione di soci . Ad illustrare i lavori effettuati dai soci del club è stato Francesco Ragazzi, figlio dell’ indimenticabile Ture Ragazzi, il quale ha sottolineato l’impegno del club che ha gli obiettivi ha avuto in questi anni è stato quello dell’ambiente. “Un ringraziamento al governatore per la sua attenzione al territorio – ha detto la presidente del Lions club di Lentini Maria Teresa Raudino – e ai club. Un pomeriggio al servizio e al territorio –per “creare un futuro più verde attraverso azioni concrete e pratiche”.