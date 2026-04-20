Acate (RG), educazione alla legalità all’Ist. “Puglisi”: gli alunni incontrano la Polizia di Stato nel ricordo di Falcone

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La Polizia di Stato ha tenuto una “lezione speciale” all’Istituto Comprensivo “Puglisi” di Acate.

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Vittoria hanno incontrato gli alunni delle classi elementari, che nei mesi scorsi erano stati coinvolti progetto “PretenDiamo il buon esempio” che verteva sulla vita di Giovanni Falcone.

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Gli agenti hanno trasformato un momento didattico in un’esperienza formativa pratica e toccante ricordando il magistrato, vittima nella strage di Capaci, della quale ricorre l’anniversario proprio il prossimo 23 maggio e nella quale trovarono la morte anche la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta.

Hanno infatti proposto agli “aspiranti poliziotti per un giorno” una dimostrazione pratica, nella quale gli alunni hanno vestito i panni dei magistrati e dei poliziotti, simulando un servizio di scorta.

Grande entusiasmo e curiosità ha riscosso la lezione speciale, che ha voluto trasmettere i valori di legalità e responsabilità, mantenendo sempre vivo il ricordo delle vittime delle stragi di mafia attraverso il racconto diretto di chi indossa la divisa.