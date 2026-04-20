Lampedusa, appello operatori balneari a governo nazionale e regionale: “Il bando per le concessioni ignora il contesto umanitario, ambientale ed economico della nostra isola, servono correttivi”

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“Chiediamo al governo nazionale e al governo regionale, in particolare all’assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino, di attivarsi per modificare il ‘bando tipo nazionale per le concessioni balneari’ che, così come strutturato, non tiene conto delle profonde differenze tra i territori italiani, penalizzando le isole minori ed in modo particolare Lampedusa”. Lo dice Fabio Teresa, presidente del Consorzio turistico balneare isole Pelagie.

“Lampedusa – aggiunge Teresa – è un’isola che oltre ad essere caratterizzata da un’economia basata su piccole imprese familiari che operano in condizioni molto diverse rispetto alla terraferma, vive quotidianamente il peso dei flussi migratori nel Mediterraneo con un impatto umanitario, sociale ed economico che non ha paragoni nel resto del Paese. Qui si affronta ogni giorno una realtà complessa, che incide profondamente sull’equilibrio del territorio e sull’immagine stessa dell’isola. In questo contesto, applicare regole uniformi rischia di produrre effetti gravemente distorsivi, mettendo in competizione realtà locali con ‘operatori esterni’ economicamente più strutturati che, sfruttando il principio della concorrenza, sarebbero agevolati nel sostituirsi a chi fino ad oggi ha contribuito a salvaguardare un equilibrio delicatissimo”.

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“Lampedusa e Linosa – conclude Teresa – non sono solo ‘località turistiche’ e, in assenza di correttivi specifici, il rischio concreto è quello di compromettere un intero tessuto economico locale costruito nel tempo da famiglie e imprese del territorio. Proprio mentre è in corso il confronto tecnico tra Governo, Regioni ed enti locali sul bando tipo, chiediamo il riconoscimento della specificità delle isole minori e, conseguentemente, la totale esclusione di Lampedusa e Linosa dall’applicazione della direttiva Bolkestein, alla luce della loro condizione unica di territori insulari e di frontiera, oggi completamente ignorata”.