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La città di Paternò ricorda l’avvocato Pippo Virgillito, a un anno dalla scomparsa. Mercoledì 22 aprile 2026 si terranno alcune iniziative in memoria del giurista paternese, intellettuale apprezzato ben oltre i confini della provincia etnea, fondatore della sede locale dell’associazione SiciliAntica e autore di numerose pubblicazioni.

Alle ore 10.00 Virgillito sarà ricordato dalla cittadinanza al parco Giovanni XXIII, nel corso dell’evento pubblico “Dietro i passi lontani del tempo”, alle presenza delle istituzioni cittadine. Alle 20.00 sarà poi celebrata una Santa Messa per il primo anniversario della morte, presso il Santuario della Madonna della Consolazione.

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Virgillito, protagonista della vita sociale e culturale della sua città (a cui donò, tra le altre cose, una biblioteca di seimila volumi) ha lasciato una traccia indelebile tra i suoi concittadini. “Un’eredità che sopravvive nelle pagine che ha scritto, nelle strade che ha amato, nelle figlie che ha messo al mondo”, ricordano dalla famiglia.