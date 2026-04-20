La città di Paternò ricorda l’avvocato Pippo Virgillito, a un anno dalla scomparsa. Mercoledì 22 aprile 2026 si terranno alcune iniziative in memoria del giurista paternese, intellettuale apprezzato ben oltre i confini della provincia etnea, fondatore della sede locale dell’associazione SiciliAntica e autore di numerose pubblicazioni.
Alle ore 10.00 Virgillito sarà ricordato dalla cittadinanza al parco Giovanni XXIII, nel corso dell’evento pubblico “Dietro i passi lontani del tempo”, alle presenza delle istituzioni cittadine. Alle 20.00 sarà poi celebrata una Santa Messa per il primo anniversario della morte, presso il Santuario della Madonna della Consolazione.
Virgillito, protagonista della vita sociale e culturale della sua città (a cui donò, tra le altre cose, una biblioteca di seimila volumi) ha lasciato una traccia indelebile tra i suoi concittadini. “Un’eredità che sopravvive nelle pagine che ha scritto, nelle strade che ha amato, nelle figlie che ha messo al mondo”, ricordano dalla famiglia.