21 aprile, Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione. L’appello del CNDDU: “scuola e diritti al centro del futuro”

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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, 21 aprile, richiama l’attenzione della comunità educante sul valore strategico della creatività e dell’innovazione nel contesto delle profonde trasformazioni contemporanee, segnate da sfide tecnologiche, ambientali e sociali sempre più complesse.

In tale prospettiva, la creatività non può essere relegata a una dimensione esclusivamente artistica, ma deve essere riconosciuta quale competenza civile fondamentale, capace di sostenere processi di sviluppo umano, inclusione sociale e piena attuazione dei diritti fondamentali. Essa si configura come strumento essenziale per affrontare criticità globali e per promuovere modelli di crescita sostenibile e responsabile.

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Nel solco delle indicazioni dell’UNESCO e delle analisi dell’UNCTAD, emerge come l’innovazione e la creatività rappresentino oggi fattori determinanti anche nel sistema educativo. I dati più recenti relativi al contesto italiano evidenziano un quadro articolato, caratterizzato da significativi investimenti ma anche da persistenti criticità.

Il sistema scolastico italiano, anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha beneficiato negli ultimi anni di consistenti finanziamenti per la digitalizzazione e l’innovazione didattica, con oltre 1,9 miliardi di euro destinati allo sviluppo di ambienti di apprendimento innovativi e alla diffusione delle tecnologie digitali nelle scuole. Parallelamente, ogni istituzione scolastica può contare sulla presenza di figure dedicate all’innovazione, tra cui animatori digitali e team di docenti, per un totale di circa 32.000 unità impegnate nella trasformazione metodologica e organizzativa del sistema educativo.

Tuttavia, a fronte della crescente disponibilità di strumenti e infrastrutture, permane un divario significativo sul piano delle competenze. Secondo dati aggiornati al 2025-2026, solo il 54,3% della popolazione italiana possiede competenze digitali almeno di base, un valore inferiore alla media europea, mentre analisi recenti evidenziano una distanza tra la diffusione delle tecnologie nelle scuole e l’effettivo sviluppo delle competenze digitali negli studenti. Questo squilibrio sottolinea la necessità di un approccio educativo che integri innovazione tecnologica e qualità dei processi di apprendimento.

Ulteriori sviluppi riguardano l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei contesti educativi, che, secondo studi recenti, sta aprendo nuove opportunità per personalizzare l’apprendimento e renderlo più inclusivo, pur richiedendo una regolamentazione attenta per evitare il rischio di nuove disuguaglianze. Allo stesso tempo, si registra una crescente attenzione verso modelli didattici innovativi orientati alla cittadinanza digitale, alle competenze STEM e allo sviluppo del pensiero critico, elementi sempre più centrali nell’offerta formativa delle scuole italiane.

Alla luce di tali evidenze, il CNDDU ribadisce il ruolo centrale delle istituzioni scolastiche quali presìdi fondamentali per la formazione di cittadini consapevoli, capaci di esercitare il pensiero critico e di contribuire attivamente alla costruzione del bene comune. In occasione della ricorrenza del 21 aprile, si propone pertanto l’attivazione di un percorso didattico inclusivo che consenta agli studenti di confrontarsi con problematiche reali, di natura sociale, ambientale o civica, e di elaborare, in un contesto cooperativo, possibili soluzioni innovative.

Tale proposta si sviluppa attraverso una metodologia partecipativa che valorizza il contributo di ciascuno, nel rispetto delle differenze individuali e delle diverse modalità di apprendimento, promuovendo l’uso integrato di linguaggi espressivi plurimi, anche attraverso strumenti digitali. In questo contesto, gli studenti sono accompagnati in un processo di ricerca e progettazione che li conduce a trasformare idee in proposte concrete, rafforzando competenze trasversali quali la collaborazione, la responsabilità e la capacità di affrontare problemi complessi.

Particolare attenzione è riservata alla piena inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso l’adozione di strategie didattiche flessibili e accessibili, coerenti con i principi dell’Universal Design for Learning, al fine di garantire a tutti una partecipazione effettiva e significativa. Il percorso può concludersi con un momento di restituzione condivisa, anche in forma laboratoriale o espositiva, volto a valorizzare i risultati raggiunti e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica.

Il CNDDU invita pertanto le istituzioni scolastiche a cogliere la Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione quale occasione per integrare stabilmente nei percorsi educativi una visione della creatività come diritto, responsabilità e risorsa condivisa, capace di orientare le nuove generazioni verso la costruzione di una società più equa, inclusiva e sostenibile.