Giancarlo Giannini a Salina per i 15 anni del Premio Troisi

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SALINA, EOLIE (ME) – Ha girato oltre 150 film in 60 anni di carriera, candidato al Premio Oscar e vincitore di sei David di Donatello, sei Nastri d’Argento, cinque Globi d’Oro, il Prix d’interprétation masculine a Cannes e numerosi altri riconoscimenti, stella sulla Walk of Fame di Hollywood, interprete di indimenticabili film internazionali tra cui due 007, eccelsa voce di Al Pacino e Jack Nicholson: Giancarlo Giannini, uno dei più grandi attori italiani, sarà ospite a Salina per la XV edizione del Marefestival Premio Troisi, da venerdì 12 a domenica 14 giugno.

“Siamo onorati di accogliere sull’isola eoliana un’icona del Cinema – spiega il giornalista Massimiliano Cavaleri, direttore artistico e ideatore della manifestazione insieme coi colleghi Patrizia Casale e Francesco Cappello – non esiste un italiano che non abbia impresso nella memoria almeno uno tra i mille personaggi che ha impersonato nel corso di sei decenni, grazie ad una straordinaria versatilità artistica: dall’operaio proletario delle pellicole firmate da Lina Wertmüller al boss mafioso, dai ruoli drammatici alle commedie in cui ha fatto suoi accenti settentrionali e meridionali. Un maestro del grande e del piccolo schermo e uno dei più autorevoli doppiatori, che ha dato cuore ed anima ad illustri colleghi americani”.

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Anche quest’anno Maria Grazia Cucinotta sarà madrina della kermesse, che si svolge nei Comuni di Santa Marina Salina e Malfa ed è preceduta dalla conferenza stampa di presentazione a Palazzo dei Normanni (mercoledì 27 maggio), sede dell’ARS, e da un evento d’apertura nel porticciolo turistico Marina di Salina, (venerdì 12 giugno). L’attrice messinese è stata al fianco di Massimo Troisi sul set de “Il Postino”, film girato tra Salina e Procida, candidato a 5 Premi Oscar e vincitore di una statuetta per la colonna sonora: considerato il testamento cinematografico dell’artista napoletano, scomparso prematuramente poco dopo la fine delle riprese, e ancora oggi punto di riferimento per chi si approccia ad un linguaggio in grado di dire cose profonde in modo semplice, come riusciva Troisi con sua poetica e l’inconfondibile stile. La Cucinotta è stata presente fin dal primo anno del Premio quando, su iniziativa degli organizzatori, il molo dove attraccano gli aliscafi è stato intitolato “Passeggiata Massimo Troisi”, la prima strada di Salina che commemora l’attore. Da allora una scultura con la bicicletta del Postino, donata al Comune dal Festival, dà il benvenuto a Santa Marina ed è fotografata dai numerosi turisti incuriositi dai luoghi resi celebri dalla pellicola del 1994.

Marefestival apre l’estate eoliana trasformando l’isola in una piccola capitale del cinema: il programma si articolerà nell’arco di tre giornate con numerosi appuntamenti ad ingresso libero: proiezioni di corti, lungometraggi e documentari, presentazioni di libri, talk show su temi d’attualità alla presenza di diversi enti, autorità e rappresentanti istituzionali, premiazioni, retrospettive cinematografiche, interviste a tu per tu con il parterre di ospiti per conoscere da vicino le loro carriere, momenti di spettacolo e intrattenimento musicale, mostre e spazio ai giovani emergenti.

L’evento, già patrocinato dal Ministero della Cultura e da una serie di istituzioni regionali tra cui l’Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, è presentato dalla giornalista Nadia La Malfa; autore delle interviste sul palco Giovanni Pontillo, che coadiuva la direzione artistica.

Nelle passate 14 edizioni sono stati consegnati più di 100 Premi Troisi a big del Cinema italiano: i registi Pupi Avati, Cristina Comencini, Sergio Castellitto, Giovanni Veronesi, Roberto Andò, Neri Parenti, Fausto Brizzi, Luca Barbareschi, Massimiliano Bruno; gli attori Matt Dillon, Edoardo Leo, Giorgio Pasotti, Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Pif, Giorgio Tirabassi, Claudio Gioè, Alessandro Preziosi, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Massimo Boldi, Enzo Decaro; le attrici Miriam Leone, Sabrina Impacciatore, Valeria Solarino, Lunetta Savino, Anna Galiena, Serena Autieri, Carla Signoris, solo per citare alcuni dei personaggi venuti a Salina per commemorare Troisi negli ultimi luoghi della sua vita.