Palermo, caos parcheggi vicino agli ospedali: Schillaci (M5S) denuncia il caso Villa Sofia

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PALERMO – “I parcheggi in prossimità degli ospedali siciliani ed in particolare l’area di sosta accanto al nosocomio di Villa Sofia a Palermo, non devono diventare terra di nessuno o addirittura, come nel caso dell’ospedale cittadino, una giungla dove lasciare le auto durante le partite del Palermo, mettendo a rischio anche l’accesso delle ambulanze al pronto soccorso. Nei giorni scorsi è stata approvata una legge regionale apposita di regolamentazione, ed è stato approvato un ordine del giorno che invita gli ospedali e la direzione di Villa Sofia a stipulare convenzioni per la gestione e la vigilanza dei parcheggi. Nel caso di Villa Sofia, oltre la metà dell’area di sosta appartiene alla Croce Rossa, ed anche quest’ultima si dovrà attivare per garantire un ordinato e controllato accesso al parcheggio. Non è possibile apprendere che le ambulanze non riescono a raggiungere l’ospedale a causa del caos che la fa da padrona durante gli eventi sportivi”. Lo afferma Roberta Schillaci, deputata del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.