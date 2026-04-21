Rifiuti, a Catania al via i primi 36 Ispettori Ambientali Volontari: presidio per decoro e raccolta differenziata

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Saranno operativi dai prossimi giorni sul territorio di Catania i primi 36 ispettori Ambientali Volontari Comunali, figura prevista dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale l’11 giugno 2024 ed eseguita dall’atto di indirizzo adottato con delibera della giunta Trantino del 26 novembre 2025.

A conclusione della procedura di reclutamento e di un corso di formazione promosso dal Comune, il sindaco Enrico Trantino, il vicesindaco e assessore all’ecologia Massimo Pesce e il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi hanno avviato al servizio le nuove figure di sostegno all’azione di miglioramento del decoro igienico ambientale, grazie a un percorso strutturato per coinvolgere cittadini e associazioni del terzo settore in un’azione diffusa e coordinata di tutela dell’ambiente urbano, di sostegno alla raccolta differenziata e di vigilanza sul decoro cittadino.

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Un’iniziativa inedita nella città di Catania, già sperimentata con successo in altre grandi città italiane considerato che gli Ispettori Ambientali Volontari saranno impegnati in attività di informazione ai cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti, prevenzione nei confronti di comportamenti che possano arrecare danno all’ambiente, di vigilanza e segnalazione in caso di irregolarità, dal deposito incontrollato dei rifiuti alla mancata osservanza delle norme comunali e delle ordinanze sindacali. Opereranno sul territorio in fasce orarie prestabilite, con rientro quotidiano negli uffici di riferimento per la consegna delle schede di rilevamento, mentre le associazioni saranno tenute alla trasmissione di report settimanali organizzativi e operativi delle attività svolte: il compenso giornaliero stabilito, a titolo di rimborso spese, è di 18 euro. Il sindaco Trantino e il vicesindaco Pesce hanno ringraziato i 36 volontari in possesso dei requisiti che hanno aderito all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, anche se l’obiettivo è quello di arrivare all’attivazione di sessanta unità per coprire il territorio cittadino, aprendo di nuovo i termini dell’avviso pubblico. Alla presenza del presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e della direttrice dell’ecologia Lara Riguccio, del comandante della Polizia Locale Diego Peruga e del commissario Antonio Lizzio coordinatore del reparto di polizia ambientale, nel salone Bellini di palazzo degli elefanti, i vertici dell’Amministrazione Comunale hanno consegnato gli attestati di frequenza del corso e le pettorine gialle con lo stemma del Comune per essere riconoscibili dai cittadini: “L’amministrazione comunale -hanno spiegato Trantino e Pesce- considera questo servizio un tassello determinante per migliorare il sistema di raccolta differenziata e rafforzare il controllo territoriale, valorizzando la partecipazione attiva dei cittadini e la collaborazione con il mondo del volontariato. La cura della città è un compito che richiede responsabilità condivisa e la collaborazione di tutti, dalle istituzioni ai cittadini. Con questa iniziativa condivisa con il consiglio comunale apriamo una nuova stagione che integra competenze, sensibilità e presenza sul territorio, offrendo un supporto qualificato ai servizi comunali e contribuendo a contrastare comportamenti che danneggiano l’ambiente e l’immagine della nostra città, rafforzando la rete dei controlli e per intensificare le attività di informazione e sensibilizzazione, elementi indispensabili per rendere più efficace la raccolta differenziata e per migliorare il decoro urbano”.

Dal canto suo il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi ha sottolineato la grande valenza dell’iniziativa evidenziando la positiva collaborazione tra l’amministrazione e il civico consesso nell’interesse della città.