Ingegneria e territorio: a Caltanissetta nasce la Fondazione per lo sviluppo

Andrea Polizzi nominato presidente, il Consiglio di Amministrazione ha già in progress lo sviluppo di attività per gli iscritti e collaborazioni locali, regionali e nazionali

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Formazione continua per gli iscritti, ricerca, divulgazione scientifica e rapporti con le università, gli enti pubblici e privati. Sono queste le priorità della nuova Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri ufficialmente operativa nella provincia di Caltanissetta.

È arrivato infatti il riconoscimento della personalità giuridica da parte della Prefettura, con la conseguente iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi del D.P.R. 361/2000. Questo traguardo di rilevanza istituzionale segna una nuova fase nel percorso di crescita della Fondazione e consolida il suo ruolo quale presidio di competenza, innovazione e cultura tecnico-scientifica al servizio della collettività. La Fondazione infatti nasce con l’obiettivo di rafforzare l’attività dell’Ordine a servizio dei professionisti e mira al consolidamento del ruolo dell’ingegnere nei processi di sviluppo e innovazione del territorio.

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Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri, a seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione, ha nominato alla presidenza l’ingegnere Andrea Polizzi, che guiderà la struttura in questa fase cruciale di avvio e crescita.

«Il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione ricevuta dalla Prefettura rappresenta un passaggio storico per il nostro Ordine – afferma Fabio Corvo – la Fondazione sarà uno strumento strategico per ampliare e qualificare le attività a favore degli iscritti e del territorio, rafforzando il ruolo dell’ingegneria quale motore di crescita».

«Assumo questo incarico con senso di responsabilità – spiega Andrea Polizzi, primo presidente della Fondazione – l’obiettivo è rendere la Fondazione un punto di riferimento autorevole per la formazione, la ricerca e il trasferimento di competenze, lavorando in sinergia con l’Ordine per promuovere iniziative di qualità per i professionisti e per l’intero territorio».

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è costituito da Andrea Polizzi (Presidente), Antonio Catalano (Vicepresidente), Giuseppe Rivituso (Segretario), Aurelio Alaimo (Tesoriere) e dai Consiglieri Maria Grazia Cuda, Gianfranco Di Pietro, Ivana Guarneri, Cecilia Manduca, Michele Privitera, Giuseppe Schillaci e Silvia Sollami. Con l’insediamento del CdA, la Fondazione si appresta ad avviare le prime attività operative per lo sviluppo di collaborazioni a livello locale, regionale e nazionale. Una nuova istituzione, dunque, che ambisce a diventare volano di crescita e laboratorio di idee, contribuendo in modo concreto alla costruzione del futuro del territorio.