Scuola. Barbagallo (PD): “Incrementare sportelli psicologici e introdurre educazione sessuo-affettiva contro bullismo e per tutelare i più deboli”

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Catania, 23 aprile 2026 – “La vicenda di Claudia, quattordici anni, di Catania, non è un fatto isolato. È il segno di un disagio profondo che attraversa le nostre scuole e che non può più essere ignorato. Nel richiamare, con rispetto, il dolore delle famiglie di Claudia, di Paolo e di Leonardo e di troppi altri come loro, vogliamo affermare un principio chiaro: queste tragedie non sono episodi isolati, ma una responsabilità pubblica. La politica ha il dovere di intervenire”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia Anthony Barbagallo che ha presentato una interrogazione alla Camera sul tema del disagio giovanile, del bullismo e della necessità di introdurre l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, dopo che una studentessa del IV ginnasio di un liceo di Catania il mese scorso si è tolta la vita per essere stata vittima di bullismo e di mancanza di ascolto..

“Oggi le istituzioni scolastiche – dice il segretario dopo che nei giorni scorsi gli studenti catanesi sono scesi in piazza per spezzare il silenzio e l’isolamento – pur rappresentando il principale presidio educativo, sono però prive di strumenti strutturali ed economici adeguati per affrontare fenomeni sempre più diffusi come bullismo, discriminazioni e disagio psicologico. Non si può continuare a scaricare tutto sulle famiglie, né pensare che il diritto alla salute mentale dipenda dalle possibilità economiche di ciascuno. Nel nostro sistema scolastico infatti – prosegue – l’educazione socio e sessuo-affettiva non è prevista in modo stabile e uniforme, ma è affidata a iniziative episodiche, spesso senza adeguata formazione e senza reali spazi di ascolto. È una lacuna grave. Così come non si può restare immobili di fronte al bullismo che sempre più spesso assume la forma di insulti omofobi e discriminazioni legate al genere, colpendo chi è percepito come diverso”.

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“Raccogliamo l’appello degli studenti scesi in piazza a Catania – aggiunge – e con forza sollecitiamo il governo perché servono sportelli psicologici nelle scuole e percorsi strutturali di educazione sessuo-affettiva . Non è una battaglia ideologica – conclude – ma una questione di responsabilità e di vita”.