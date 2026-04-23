Tra tecnica ed emozione: il maestro Vincenzo Pavone inaugura la XIV Stagione de “I Concerti di Mecenate”

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La scorsa settimana, al Museo Diocesano di Catania, è stata inaugurata la quattordicesima edizione de “I Concerti di Mecenate”, rassegna ormai consolidata che da anni arricchisce l’offerta musicale cittadina. Ad aprire la stagione, giovedì 16 aprile alle ore 18.30, è stato il recital pianistico del maestro Vincenzo Pavone, protagonista di una serata interamente dedicata alla musica di Franz Liszt.

Di ritorno da una recente esperienza negli Stati Uniti – che lo ha visto impegnato a Washington in una masterclass e in un recital pianistico – Pavone è tornato nella sua Catania non solo nelle vesti di interprete, ma anche di direttore artistico della rassegna. Un doppio ruolo che conferma il suo impegno nella diffusione e valorizzazione della musica colta sul territorio.

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Il programma ha proposto alcune delle pagine più evocative del repertorio lisztiano: da Giochi d’acqua a Villa d’Este a Après une lecture de Dante, fino a Funérailles e al trascinante Mephisto Valzer. Brani che mettono in luce non solo l’aspetto virtuosistico del compositore ungherese, ma anche la sua straordinaria capacità narrativa e descrittiva. Una scelta significativa, quella di Pavone, che ha voluto restituire al pubblico un Liszt più completo, spesso ridotto – non senza polemiche – a puro virtuosismo tecnico.

L’interpretazione del maestro catanese si è distinta proprio per l’attenzione alla dimensione espressiva: un viaggio sonoro intenso, capace di alternare momenti di grande impatto emotivo a passaggi più intimi e contemplativi, evidenziando la profondità di un autore tra i più complessi dell’Ottocento.

Alle spalle di Pavone, una carriera internazionale costruita tra concerti in Europa e negli Stati Uniti – dalla Steinway Hall di New York alla Wiener Saal di Salisburgo – e numerosi riconoscimenti in concorsi pianistici. Accanto all’attività concertistica, anche quella accademica: dal 2024 è docente di pratica e lettura pianistica presso il Conservatorio “A. Toscanini” di Ribera.

La stagione de “I Concerti di Mecenate” proseguirà nei prossimi mesi con altri appuntamenti di rilievo: il 29 maggio con il pianista bulgaro Ivo Calteckev, il 17 ottobre con il duo Scafarella-Valluzzi, il 26 novembre con la flautista Luisa Sello, fino alla chiusura del 5 dicembre affidata a Giuliano Adorno.

Un calendario che conferma la volontà dell’associazione culturale Mecenate di offrire una proposta musicale di qualità, capace di coniugare talento internazionale e valorizzazione del territorio, mantenendo viva una tradizione concertistica sempre più apprezzata dal pubblico catanese.

Ma, senza volgere troppo lo sguardo al futuro, torniamo alla serata del 16 aprile: per riascoltare il concerto e riviverne le emozioni, vi aspettiamo questa sera. Seguiteci a partire dalle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!