Lungomare di Catania, domenica 26 aprile la IX edizione “Di corsa per Telethon” con limitazioni al traffico e aree anche per ciclisti e pedoni

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Domenica 26 aprile il lungomare di Catania sarà interessato dalla nona edizione della gara podistica su strada “Di corsa per Telethon”, lungo il viale Ruggero di Lauria. Per favorire l’iniziativa sono previste alcune limitazioni al traffico veicolare che riserveranno, tra l’altro, diverse aree a pedoni e ciclisti per passeggiate senza intralcio di auto o moto.

La competizione è organizzata dall’Associazione sportiva Asd Scuola di Atletica leggera Catania sotto l’egida della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera). La corsa si svolgerà lungo viale Ruggero di Lauria dalle ore 08,30 alle ore 12.00 con un programma articolato in più fasi e raduno dei concorrenti in Piazza del Tricolore, dove sono previsti sia la Partenza che l’Arrivo delle gare. Le competizioni riguardano tre discipline: corsa su strada da 10 Km; Walkthon non competitiva da 10 Km; e Walkthon ludica non competitiva da 2 Km; percorso a Circuito di 2 km da ripetere 5 volte, su Viale Ruggero di Lauria con boe individuate all’altezza del Borghetto Europa e dell’Hotel Nettuno.

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Al fine di consentire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione, l’Amministrazione ha disposto specifici provvedimenti di circolazione.

In particolare, domenica 26 aprile 2026, con effetto dalle ore 7.00 alle ore 13.00, è istituito il divieto di transito in viale Ruggero Di Lauria, semicarreggiata sud – est , ambedue le corsie e semicarreggiata nord – ovest, ambedue le corsie, da piazza Nettuno alla discesa/confluenza nord di viale Alcide De Gasperi e corsia di sorpasso da discesa confluenza nord di viale Alcide De Gasperi a piazza Europa. Il divieto è valido per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi dei residenti (diretti alle autorimesse o aree private), dei mezzi di polizia e di soccorso (in servizio urgente di emergenza), dei veicoli per il servizio di raccolta dei rifiuti (solo per servizio all’interno dell’area), velocipedi, taxi e veicoli privati diretti alle strutture alberghiere all’interno dell’area, veicoli diretti al parcheggio “Europa”, con ingresso e uscita esclusivamente dal varco di piazza Europa.

La corsia transitabile di viale Ruggero di Lauria, semicarreggiata nord – ovest, da discesa/confluenza nord di viale Alcide de Gasperi a piazza Europa, avrà una larghezza di mt. 4,00 ed avrà sistema di separazione tra il traffico pedonale e quello veicolare, tramite transennamento.

Sempre con effetto limitato dalle ore 7.00 alle ore 13.00, è istituito il divieto di transito nei seguenti tratti viari: piazza Nettuno; viale Artale Alagona; via Testa; via Del Rotolo, nel tratto compreso tra piazza Sant’Agata al Rotolo e piazza Nettuno, ad eccezione dei veicoli a servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno e diretti agli stalli di sosta loro assegnati. Il divieto è valido per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi dei residenti (diretti alle autorimesse o aree private), di polizia e di soccorso (in servizio urgente di emergenza), dei veicoli per il servizio di raccolta dei rifiuti (solo per servizio all’interno dell’area), velocipedi, taxi e veicoli privati diretti alle strutture alberghiere all’interno dell’area, dei mezzi diretti al porto di Ognina per le operazioni di rimessaggio (con ingresso da via Parrocchia ed uscita da viale A. Alagona).

Negli stessi orari e nelle stesse corsie e vie è istituito il limite massimo di velocità di 10 km/h. Dalle ore 5.00 alle ore 13.00, inoltre, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i veicoli, nelle seguenti vie e piazze: viale Ruggero Di Lauria; piazza Nettuno; viale Artale Alagona; via Testa; via Del Rotolo, da piazza Sant’Agata al Rotolo a piazza Nettuno, lato sud, eccetto i veicoli a servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno; piazza del Tricolore.