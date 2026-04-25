A Limina (ME) il 25 aprile “slitta” al 26: l’iniziativa promossa da ANPI Messina per ricordare Nino Siligato

- Pubblicità -

Il 25 aprile arriva a Limina il 26: la scelta del Comune messinese e dell’Anpi Jonica deriva dal voler sottolineare il valore della figura di Nino Siligato, il partigiano liminese medaglia d’oro alla memoria. Il significativo appuntamento è quindi per domenica 26 aprile 2026, a Limina, in provincia di Messina.

Alle ore 10, Festa del tesseramento: “Verso una nuova Resistenza” presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso.

- Pubblicità -

Alle 11, “La riproposta di un impegno. Nino Siligato, il Partigiano di Limina”: in Piazza XXV Aprile scopertura della targa in ricordo.

Interverranno: Filippo Ricciardi, Sindaco di Limina, Peppino Restifo, vicepresidente Anpi provinciale Messina, Angela M. Trimarchi, Presidente Anpi Messina Jonica.

Si celebrano così gli 80 anni di Repubblica antifascista, nata grazie anche al voto delle donne nel referendum del 1946.

Su Nino Siligato hanno fatto ricerche e hanno pubblicato importanti testi Angela Maria Trimarchi, Giorgio Pagano e Sebastiano Saglimbeni. Siligato è ricordato con affetto non solo a Limina, ma anche in Lunigiana, dove offrì la sua vita per una Patria che fosse repubblicana, democratica ed egualitaria.