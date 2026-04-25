Aeroporto di Catania-Fontanarossa: sindacati denunciano il collasso della viabilità e sollecitano interventi immediati

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Una situazione ormai fuori controllo, destinata ad aggravarsi con l’avvicinarsi della stagione estiva, sta mettendo a dura prova l’aeroporto di Fontanarossa. È questo il quadro tracciato dai segretari generali delle sigle del comparto trasporto aereo Edoardo Pagliaro di Filt-Cgil, Mauro Torrisi di Fit-Cisl, Antonio Oranges di Uil Trasporti e Agatino Minutola di Ugl Trasporto Aereo, che in una lettera indirizzata al sindaco di Catania, e per conoscenza al presidente della Sac, evidenziano l’urgenza di intervenire prima dell’incremento dei flussi previsto per la stagione estiva.

Negli ultimi mesi, il traffico nei pressi delle aree partenze e arrivi ha raggiunto livelli critici, con tempi di percorrenza che superano frequentemente un’ora anche per tragitti di poche centinaia di metri. Una condizione ormai sistemica che compromette non solo la mobilità dei passeggeri, ma anche la regolare operatività dello scalo.

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Particolarmente rilevanti risultano le ripercussioni sui lavoratori aeroportuali, costretti a confrontarsi con ritardi cronici nei cambi turno, difficoltà nel rispetto delle procedure operative e un crescente stress psicofisico. Le criticità della viabilità incidono inoltre sull’efficienza dei servizi di handling, assistenza a terra e logistica, con possibili ricadute sull’intero sistema aeroportuale.

Secondo le sigle sindacali, la crescita del traffico passeggeri non è stata accompagnata da un adeguato sviluppo delle infrastrutture viarie di accesso. Una carenza che oggi si traduce in un evidente squilibrio tra domanda e capacità del sistema.

I sindacati chiedono dunque un intervento immediato che preveda, in primo luogo, il rafforzamento della presenza della polizia municipale nelle fasce orarie di maggiore affluenza e una revisione complessiva della segnaletica e della viabilità interna, nonché la convocazione urgente di un tavolo tecnico finalizzato a un piano straordinario di gestione dei flussi e sollecitano inoltre la pianificazione di interventi infrastrutturali adeguati ai volumi di traffico attuali e futuri, il potenziamento dei collegamenti di trasporto pubblico tra il centro urbano e l’aeroporto (con particolare attenzione alle fasce orarie notturne), e l’introduzione di sistemi informativi in tempo reale sulle condizioni della viabilità, a beneficio di cittadini e lavoratori.

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporto Aereo