Federico Roccaforte dell’I.I.S. C. Marchesi sul tetto d’Italia: oro e premio speciale ai Campionati Italiani di Fisica

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Il trionfo di Federico Roccaforte ai Campionati Italiani di Fisica – ospitati a Senigallia dal 15 al 18 aprile – non è solo il coronamento di un percorso accademico d’eccellenza ma una straordinaria parabola di crescita. Lo studente di quinta dell’I.I.S. “Concetto Marchesi” di Mascalucia si conferma, infatti, per tre anni consecutivi protagonista assoluto sul palcoscenico nazionale. Dopo aver scalato con tenacia i gradini del podio nelle precedenti edizioni, passando dal bronzo all’argento, già nelle Olimpiadi Internazionali della Fisica (IPhO) di Parigi – lo scorso luglio – aveva conquistato un prestigioso bronzo mondiale. Quest’anno – durante la finale nazionale di Senigallia – Federico ha centrato l’obiettivo più ambizioso. Il 18 aprile, giornata conclusiva e di premiazione, ha ricevuto una strepitosa medaglia d’oro al termine di una durissima competizione.

Ѐ una straordinaria affermazione dell’eccellenza del giovane campione: oltre a superare con estrema lucidità quesiti teorici di altissima complessità, lo studente siciliano ha sbaragliato la concorrenza nella sezione pratica, ottenendo il premio speciale per la miglior prova sperimentale. In un confronto che mette a dura prova i migliori talenti della penisola, Federico ha saputo coniugare il rigore del calcolo con una rara intuizione nel maneggiare i dati di laboratorio. «Il successo di Federico – dichiara la dirigente scolastica prof.ssa Benedetta Liotta – è motivo di immenso orgoglio per l’Istituto “C. Marchesi” e per l’intera comunità di Mascalucia, che celebra un giovane talento capace di trasformare la passione, la dedizione e la costanza in un’impresa scientifica di caratura internazionale».

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