Olimpiadi di Primo Soccorso: la squadra del Marchesi di Mascalucia vince gare regionali e vola a Bolzano per le finali nazionali

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La squadra dell’Istituto Concetto Marchesi di Mascalucia vinceil primo premio delle Olimpiadi Regionali di Primo Soccorsoper studenti, promosso in tutta Italia dalla Croce Rossa Italiana, e rappresenterà la Sicilia alle finali nazionali del prossimo 30 maggio a Bolzano.

La squadra dell’istituto etneo ha conquistato il gradino più alto del podio nelle gare di Primo Soccorso, ospitate nella splendida area archeologica del Santuario di Tindari lo scorso 11 aprile, e si è aggiudicato il premio come migliore squadra negli interventi di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e nell’ uso del defibrillatore semiautomatico (DAE). Due risultati importanti e significativi che testimoniano l’eccellente preparazione e motivazione del team ‘marchesino’: le studentesse Aurora Cirolli4Ds, Marta Giuffrida 4Ds, Chiara Mazzaglia 4As, Conchita Mazzara Bologna 4As, Rita Puglia 4Es, Sofia Zuppelli 4Es.

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Il traguardo raggiunto è l’esito di un percorso formativo che è cominciato in classe con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Mascalucia per la formazione di studentesse e studenti del quarto anno con l’apprendimento delle manovre salvavita.

«Il cuore dell’iniziativa, dalla teoria alla pratica, – sottolinea la dirigente scolastica dell’Istituto “C. Marchesi” prof.ssa Benedetta Liotta – unisce apprendimento e divertimento con la responsabilità civica per la formazione dei futuri cittadini. Le ragazze e i ragazzi del nostro istituto confermano ancora una volta profonda motivazione e versatile capacità di sviluppo di competenze di cittadinanza».