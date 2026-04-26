Presidenza Consiglio comunale, a Palazzo degli Elefanti la premiazione del concorso per le scuole promosso con i Lions

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Conoscere la propria città per avere consapevolezza della propria identità culturale e aprirsi al futuro con quella proiezione di partecipazione, creatività, senso civico, condivisione e convivenza pacifica che solo la cultura può dare.

E’ stato questo il filo conduttore del concorso per le scuole “I Lions e il Consiglio comunale ti aiutano a conoscere la tua città” portato a compimento nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti con la cerimonia di premiazione e l’intervento delle classi vincitrici.

L’iniziativa è stata promossa e organizzata in sinergia dal Consiglio comunale presieduto da Sebastiano Anastasi e dai Lions Club Catania Gioeni e Catania Val Dirillo, dall’associazione culturale Genius Loci Katàne, in collaborazione con i Lions club Catania Porto Ulisse, Catania Est, Catania Vallis Viridis, Catania Faro Biscari, e con il Club per l’Unesco di Catania.

Al concorso hanno aderito gli istituti comprensivi De Amicis–Majorana, Dusmet Doria, Agatino Malerba, Cavour, Sauro-Giovanni XXIII, con la produzione di elaborati afferenti all’ambito letterario, grafico, video.

“Questa iniziativa – ha evidenziato il presidente Anastasi – ci riguarda tutti come unica realtà. Il legame tra la nostra identità e la nostra città è imprescindibile, e i meravigliosi lavori di questi ragazzi ne sono testimonianza. Possiamo infatti conoscere noi stessi solo se conosciamo le nostre radici, la nostra città, con i suoi luoghi, la storia, le tradizioni, i personaggi illustri, su tutti Vincenzo Bellini, la devozione, a partire dall’amore per Sant’Agata che ci unisce come ‘cittadini e devoti’. Ringrazio i Lions che anche con questo concorso hanno reso ‘ un servizio’ alla nostra città, i dirigenti scolastici e i docenti coinvolti e soprattutto i ragazzi che hanno messo in questo progetto tutto il loro trasporto per Catania. E proprio per questo, come presidente di giuria, ho ritenuto di non esprimere una singola preferenza riconoscendo così lo straordinario impegno di tutti gli studenti partecipanti”.

“Fra gli scopi di Lions International – hanno messo in risalto organizzatori e rappresentanti del club service – vi è quello di ‘ Interessarsi attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità’. Noi ci crediamo fermamente e, da sempre, progettiamo service rivolti ai giovani. Quando questi progetti coinvolgono attivamente l’Amministrazione Comunale e le scuole, si può parlare, concretamente, di Service verso la nostra comunità”.

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L’incontro in municipio, moderato dalla vice cerimoniera del Lions Catania Val Dirillo, Anna Catella, ha registrato gli interventi di Salvatore Giacona, past presidente del consiglio dei governatori e Gwa, Antonio Bellia, 2^ vice governatore distretto Lions 108Yb Sicilia, Angelo Collura e Maurizio Gibilaro past governatori distrettuali, Teo Raciti, presidente zona 11, Maria Schillaci presidente zona 14, Salvuccio Furnari coordinatore area Comunità, Giuseppe Falsaperla coordinatore Get, Giuseppe Sortino presidente V circoscrizione, Giuseppe D’Antone, coordinatore distrettuale Lcif, Attilio Denaro, presidente associazione Genius Loci Katane,

Patrizia Condorelli, architetto e organizzatore Lions Club Catania Gioeni, Paolo Stella presidente Lions club Catania Gioeni (promotore concorso), Iolanda Iacono, presidente Lions club Catania Val Dirillo (promotrice), Ofelia Guadagnino, presidente club Unesco Catania, Giuseppe Sciuto, organizzatore Lions club Catania Val Dirillo.

La giuria del premio, composta dal presidente Sebastiano Anastasi e da Mario Barresi, vicedirettore de La Sicilia, Fulvia Caffo, architetto, Angela Coco, architetto, e Cristiano La Mantia, fotografo e videomaker, ha scelto le scuole vincitrici sulla base di criteri quali originalità e creatività, correttezza dei contenuti storici, coinvolgimento della classe, capacità espressiva e qualità del lavoro.

Si è aggiudicato il primo premio, con 200 euro in voucher per l’acquisto di libri o materiale scolastico, l’istituto comprensivo De Amicis–Majorana, per il lavoro prodotto dalla classe 1^G, incentrato sulle aree monumentali di Piazza Stesicoro e dell’Anfiteatro romano (dirigente scolastica Gisella Barbagallo, docente referente Sandra Testa);

il 2^ premio, con 150 euro in voucher, è andato all’IC Agatino Malerba, per l’attività della classe 2^D dedicata a Piazza Duomo (dirigente scolastica Ornella Peri , docenti referenti Chiara Gervini, Salvatore Grasso, Domenica Nicotra, Tiziana Testa);

si è aggiudicato il 3^ premio, con 100 euro in voucher, l’IC Dusmet–Doria, per il lavoro della classe 2^C che ha puntato i riflettori su via Crociferi (dirigente scolastica Manuela Carmen Di Pietro, docenti referenti Davide Alfio Castiglione, Grazia Denise, Giuliana Leotta).

A tutte le scuole coinvolte sono state consegnate targhe di riconoscimento per i progetti realizzati.