Confcooperative Sicilia, dal 4 maggio apre a Catania lo sportello CAT per assistenza alle cooperative

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Catania – A partire dal prossimo 4 maggio 2026 sarà attivo anche a Catania lo sportello CAT – Centro di Assistenza Tecnica Cooperativo di Confcooperative Sicilia. L’attivazione del servizio anche nella sede territoriale di Catania, situata in Corso Sicilia n° 124, rappresenta un nuovo punto di riferimento per il sistema cooperativo locale.

In particolare il CAT è uno strumento pensato per offrire supporto qualificato alle imprese cooperative, mettendo in relazione la domanda di servizi con l’offerta di assistenza tecnica specializzata. Come evidenziato anche nella brochure informativa, il Centro si configura come un modello organizzativo capace di accompagnare sia le cooperative già attive sia quelle in fase di costituzione, favorendone lo sviluppo e la crescita.

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Nel dettaglio, lo sportello fornirà assistenza e consulenza legale, fiscale e amministrativa, oltre a rappresentare un punto di riferimento per dirigenti e imprenditori cooperativi. Tra gli obiettivi principali: sostenere la competitività delle imprese, favorire la nascita di nuove realtà cooperative e supportare le aziende in situazioni di difficoltà.

L’apertura di Catania si inserisce in una rete già attiva in diverse province siciliane – tra cui Palermo, Agrigento, Ragusa, Trapani, Enna, Caltanissetta, Siracusa e Messina – confermando la volontà di Confcooperative Sicilia di garantire una presenza capillare e servizi sempre più accessibili alle imprese del territorio.

Per quanto riguarda gli orari, lo sportello sarà operativo con un calendario differenziato tra il periodo iniziale (4 maggio – 5 giugno) e quello successivo (dall’8 giugno all’8 dicembre), con aperture distribuite tra mattina e pomeriggio per agevolare l’accesso delle cooperative interessate.

Con questa nuova attivazione, Confcooperative Sicilia rafforza il proprio impegno nel sostenere concretamente il mondo cooperativo, offrendo strumenti e competenze utili per affrontare le sfide del mercato e cogliere nuove opportunità di sviluppo.