Spot. Marsala Marathon, numeri da record e sfide al fotofinish: Pipitone e Tarantino sul gradino più alto

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Una giornata da primi caldi estivi, ma con la sottile brezza che rendeva la corsa piacevole anche sotto il sole. Questa è stata la seconda edizione della Sigel Marsala Marathon-Città Garibaldina andata in scena nella città lilibetana. Numeri d’eccezione per la corsa siciliana, con ben 270 classificati nella sola maratona, che era chiamata ad assegnare i titoli regionali Master su un percorso completamente nuovo disegnato fra il sud e il nord della città della Sicilia Occidentale.

A iscrivere il suo nome nell’albo d’oro della competizione è stato Giuseppe Tarantino (Team F.Ingargiola) che in 23h44’23” ha difeso a denti stretti il vantaggio nei confronti di CVarlo Marino (GP Amatori Valderice) secondo a 26”. Terza piazza per Giuseppe Barraco (GSD 5 Torri Fiamme Cremisi) a 4’42” davanti a Antonio Adamo, compagno di colori del vincitore, a 5’19” e a Antonino Recupero (Mega Hobby Sport) a 7’21”.

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In campo femminile si conferma Simona Pipitone (Marathon Athl.Avola) che però abbassa sensibilmente il primato della corsa portandolo a 3h05’18”. Sotto il vecchio primato anche Rosaria Plano (Sportamatori Partinico) in 3h18’26”, terza Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) in 3h21’34”.

La corsa ha laureato i seguenti campioni regionali: Antonio Adamo (Team F.Ingargiola/SM35), Giuseppe Tarantino (Team F.Ingargiola/SM40), Carlo Ciaccia (Conca d’Oro Sicilia/SM45), Leandro Alex Palermo (Corri Serradifalco/SM50), Giovanni Gatto (No al Doping Ragusa/SM55), Paolo Graffeo (Pol.Marsala Doc/SM60), Giuseppe Cordaro (Corri Serradifalco/SM65), Michele D’Errico (Pol.Marsala Doc/SM70).

Le vincitrici: Maria Leotta (Correndo per Aci-Acireale/SF40), Simona Pipitone (Marathon Athl.Avola/SF45), Rosaria Plano (Sportamatori Partinico/SF50), Matilde Rallo (Pol.Marsala Doc/SF55), Daniela Lo Monaco (Ortigia Marcia/SF60).

Successo campano nella mezza maratona giunta alla sua 11esima edizione e valida per il Grand Prix Sicilia della distanza. A spuntarla è stato Marco Lagona (Caivano Runners) che in 1h13’12” ha preceduto di 16” Gianfranco Messina (Atl.Bagheria), molto più distante il terzo, il campione uscente Cristiano Mineo (Palermo Running) a 4’37”. A Desiree Cugnata (Athlon Kamarina) la gara femminile in 1h30’19”, alle sue spalle la lombarda Pamela Monzani (Runners Bergamo) a 59” e Santina Militello (Campobello Corre) a 1’15”. Qui i classificati sono stati 685.

Per la Pol.Marsala Doc una domenica da ricordare che conferma come la maratona sia stata un plus davvero importante per la città, coinvolgendo tutta la cittadinanza e i tantissimi partecipanti provenienti dal Continente attraverso tante iniziative che hanno contraddistinto il weekend di festa. Un grazie speciale va all’Amministrazione Comunale, alla Sigel title sponsor della manifestazione come a tutti gli altri vicini alla società organizzatrice, pronta già a rimettersi in moto per l’edizione del 2027.