Minacce a sindaco Mancuso (Adrano). Attanasio (Cisl): «Solidarietà al sindaco e ferma condanna del gesto»

- Pubblicità -

“La CISL di Catania esprime solidarietà al sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, e ferma condanna per il gesto ignobile di cui è stato fatto oggetto” . Lo afferma Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl etnea.

“Gli attacchi personali e anonimi non sono mai una critica costruttiva, ma solo un tentativo di inquinare il dibattito pubblico. Nell’attesa che il responsabile venga individuato, ribadiamo vicinanza al sindaco Mancuso e alla sua amministrazione in questo particolare momento, ribadendo che il dialogo deve sempre basarsi sul rispetto reciproco”.

- Pubblicità -