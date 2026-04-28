Un Gol per la Solidarietà. Provvedimenti temporanei di circolazione nell’area dello stadio Massimino

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Mercoledì 29 aprile torna a Catania l’evento di beneficenza “Un gol per la solidarietà”, organizzato dalla società ASD All Stars Sicilia, giunto alla XVIII edizione. La partita di calcio avrà inizio alle ore 10:00 allo Stadio Angelo Massimino

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e tutelare le esigenze di ordine pubblico, sicurezza e mobilità, l’Ufficio del Traffico Urbano ha emanato un’ordinanza con modifiche alla viabilità.

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Il Provvedimento istituisce il divieto di transito, dalle ore 07:00 alle ore 16:00, in Piazza Spedini carreggiata est (fronte tribuna A) e, dalle ore 08:00 alle ore 16:00, in via Cifali (tratto carreggiata sud di largo Filippo Raciti e via Chisari) e in via Chisari (tratto tra via Cappuccini Vecchi e via Cifali).

Inoltre, è disposto il divieto di sosta, dalle ore 06:00 alle ore 16:00, in piazza Spedini (carreggiata est lato est); via Cifali (tra via Cesare Beccaria e via Chisari, ambo i lati); via Gaetano D’Emanuele (ambo i lati); via Cappuccini Vecchi (da Largo Raciti a via Chisari, ambo i lati). È invece prevista la sosta con rimozione coatta (con le dovute eccezioni), dalle 06:00 alle 16:00, in piazza Vincenzo Spedini (carreggiata centrale lato est); via Chisari (lato sud); slargo a ovest di via Gaetano D’Emanuele (accesso da via Cantone) consentita sosta solo a cicli e motocicli; via Ferrante Aporti (tra civico 34 e fronte civico 11) sosta consentita esclusivamente ai bus turistici.

Per quanto concerne le modifiche alla circolazione, è istituito il senso unico di marcia, dalle ore 07:00 alle ore 16:00, in via Chisari (da via Cappuccini Vecchi a via Valdisavoia); via Cappuccini Vecchi (da Largo Raciti a via Chisari); via Valdisavoia (tra via Chisari e piazza Bonadies), con esclusione per residenti e forze armate.