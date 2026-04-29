Banco Alimentare della Sicilia rinnova la governance: Pietro Maugeri confermato presidente

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CATANIA 29 APRILE 2026 – Si è conclusa l’assemblea dei soci di Banco Alimentare della Sicilia ODV, che ha sancito l’approvazione del bilancio e il rinnovo degli organi direttivi. L’assemblea ha confermato all’unanimità Pietro Maugeri alla guida dell’organizzazione per il quarto mandato.

Il nuovo consiglio direttivo, composto da 15 membri, guiderà l’attività dell’organizzazione in una fase di profonda evoluzione. Tutti i consiglieri sono stati scelti per rappresentare l’ampio spettro di competenze necessarie a questa missione: imprenditori, professionisti del terzo settore, docenti universitari, rappresentanti del mondo della scuola, tutti espressione di quella rete solidale che Banco Alimentare intende implementare sempre più attivamente. La direzione è chiara: consolidare una realtà che, oltre a distribuire cibo alle persone che vivono la povertà alimentare, si propone come punto di riferimento per un’alleanza territoriale che mette al centro il bene comune. Il nuovo consiglio direttivo è così composto: Maugeri Pietro, Burgio Luca, Costalunga Fabio, Gullotta Gianluca, Impellizzeri Fabio, La Rosa Assia, Longo Giuseppe, Messina Francesco, Pasquali Chiara, Ragalmuto Mammino Vincenzo, Rizza Fernando, Scirè Santo Francesco, Silvestro Francesco, Viola Mirko, Vita Marianna.

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La “Passione” come metodo

Un percorso in crescita, quello che Banco Alimentare della Sicilia ODV ha compiuto, diventando in questi 28 anni punto di riferimento per il territorio; una realtà sociale capace di generare valore e costruire una Rete solida che dà speranza alle persone in difficoltà. Grazie alla collaborazione con 462 organizzazioni partner territoriali nel 2025 sono stati distribuiti 11.286.621,62 kg di alimenti, a 173.421 persone, con una percentuale di aumento del 42% rispetto al 2024. Valori e numeri, quelli sottolineati durante l’assemblea, che manifestano la capacità di Banco Alimentare di generare percorsi strutturati affinché il cambiamento passi anche dalla formazione delle nuove generazioni attraverso i temi del contrasto allo spreco e alla povertà alimentare. Una realtà animata dal bene, dalle persone che ci lavorano e dalla passione dei volontari, capace non solo di sostenere, ma di generare un impatto duraturo. Questo impegno si misura in una sfida che si fa sempre più pressante: oggi, nel 2026, il numero delle persone assistite sfiora le 200.000 unità, rendendo Banco Alimentare della Sicilia il primo in Italia per numero di persone accolte. Un primato che leggiamo con la gravità che merita: non è un traguardo di cui compiacersi, ma una condizione dalle “tinte scure” che ci impone, oggi più che mai, di chiamare a raccolta l’intero mondo sociale e produttivo per guidare un cambiamento reale.

Nelle parole del presidente c’è tutto il senso di una realtà che guarda al futuro e al cambiamento mantenendo fermo il suo sistema valoriale: «Il cuore del nostro impegno risiede nell’etimologia della parola ‘compassione’: partecipare in prima persona al bisogno altrui, traducendolo in passione per l’altro – ha dichiarato il presidente Pietro Maugeri -. La nostra Opera nasce dall’incontro umano e spinge ciascuno di noi a mettersi in movimento. È questo che anima i nostri volontari e ci permette di camminare a fianco di chi è in difficoltà. Quando guardiamo alla realtà con questa prospettiva, anche un atto tecnico come l’approvazione del bilancio si trasforma nel racconto di volti, storie e speranze ritrovate. È l’unione tra questa profonda passione e la massima professionalità nel nostro agire quotidiano che ci permette di essere un presidio concreto e affidabile per il territorio».