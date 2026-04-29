Lascari – Appunti di Viaggio #18

Tra mare e Madonie, un borgo medievale che intreccia storia, tradizioni e sapori autentici

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Proseguono gli appuntamenti con la nostra rubrica: “Appunti di Viaggio”, grazie alla quale vi portiamo alla scoperta di luoghi, storie ed eccellenze della Sicilia più autentica.

Con la tappa di oggi ci spostiamo a Lascari, un piccolo borgo dell’Area Metropolitana di Palermo situato tra le Madonie e il Mar Tirreno. Conta circa 3.750 abitanti e dista appena due chilometri e mezzo dal mare, una posizione che lo rende un punto di incontro ideale tra natura montana e paesaggio costiero.

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Cenni storici, tra realtà e leggende

Lascari è un paese medievale dalle origini nobiliari, legate alla dinastia bizantina dei Lascaris, imparentati con i Ventimiglia: una famiglia che ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo economico e sociale del borgo. Non è un caso che la costruzione della Chiesa Madre, nel 1700, sia dovuta proprio alla volontà del barone di Gratteri, Don Gaetano Ventimiglia.

Le radici storiche del paese affondano tra il XII e il XIII secolo e sono raccontate da numerosi luoghi simbolo: le torri di avvistamento Bagari, Pastani e Tonda, costruite tra il XIV e il XVII secolo; e la Chiesa di San Michele Arcangelo, custode di preziosi oggetti sacri, tra cui alcuni doni dei Ventimiglia e una raffinata scultura lignea del Santissimo Crocifisso attribuita allo scultore Andrea Brustolon; e il Casale fortificato di Sant’Eufemia, sede stagionale dei sovrani d’Aragona.

In particolare in quest’ultimo Castello si sarebbe svolto un incontro saliente per le sorti dell’intera isola. Infatti, secondo alcune fonti non facilmente riscontrabili, Federico II, noto anche con l’appellativo “stupor mundi”, avrebbe riunito in assemblea i baroni dell’isola per disegnare il futuro geopolitico della Sicilia.

Tradizioni ed eventi

Tra gli eventi più significativi spicca la secolare Tavolata di San Giuseppe, che si svolge il 19 marzo: la più lunga d’Italia, quasi 200 metri, capace di accogliere in due turni oltre 800 persone. Un momento fortemente identitario, preceduto dalla “Vampa”, una grande catasta di legna che viene bruciata per salutare l’inverno e dare il benvenuto alla primavera.

Di grande richiamo anche la Festa del Santissimo Crocifisso, celebrata la prima domenica di luglio, un evento religioso intenso e partecipato, capace di coinvolgere profondamente chi vi assiste. A questi si aggiungono la mostra mercato dei prodotti artigianali e il Festival del mare e del gusto, appuntamenti che valorizzano le tradizioni locali e il legame con il territorio.

Economia e identità locale

L’economia del paese si fonda su un equilibrio tra turismo, agricoltura e attività artigianali. Accanto alla lavorazione dei prodotti agricoli, si sviluppano infatti diverse realtà manifatturiere che contribuiscono a mantenere viva l’identità produttiva del territorio.

Le ricchezze di Lascari

Lascari offre numerose attrazioni, a partire dalle sue spiagge: quella di Gorgo Lungo, ventilata e particolarmente apprezzata dagli amanti degli sport velici, e quella delle Salinelle, famosa per il mare cristallino e i fondali bassi.

Tra i luoghi di interesse spiccano il Muvi – Museo Virtuale della Memoria Collettiva, e il Kartodromo, inserito in una superficie di cinque ettari di campagna incontaminata, con una pista di 700 metri interamente asfaltata.

E per gli amanti della buona cucina, il consiglio è quello di lasciarsi conquistare dalle trattorie di Lascari e dei paesi delle Madonie, dove i sapori della tradizione raccontano, ancora una volta, l’anima autentica di questo territorio.

Su queste e molte altre bellezze di Lascari abbiamo raccolto le testimonianze del sindaco Franco Schittino, della presidente della Pro Loco Rosalba Lala e del presidente del Muvi Salvo Ilardo, per offrire uno sguardo ancora più completo su un borgo che continua a custodire e valorizzare la propria storia.

Per conoscere più da vicino Lascari, tra immagini, racconti e suggestioni, vi diamo appuntamento al nostro contenuto video della rubrica “Appunti di Viaggio”. Appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!