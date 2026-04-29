Tutto pronto per la Walk of Life Telethon: il 30 aprile alle 10:30 l’inaugurazione del Villaggio della Ricerca e della Solidarietà

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Catania si prepara ad accendere il cuore della solidarietà. Dal 30 aprile al 3 maggio Piazza Università ospiterà la XVII edizione della Walk of Life Telethon “CamminiAmo per la Vita”, trasformandosi nel grande Villaggio della Ricerca e della Solidarietà dedicato al sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

L’inaugurazione ufficiale del Villaggio si terrà giovedì 30 aprile alle ore 10:30 in Piazza Università e segnerà l’avvio della quattro giorni promossa dal Coordinamento Telethon di Catania insieme a volontari, istituzioni, partner e sponsor del progetto.

Per l’occasione saranno presenti l’arcivescovo metropolita di Catania Luigi Renna, il prefetto Pietro Signorello, il questore di Catania Giuseppe Bellassai, il sindaco Enrico Trantino, il coordinatore provinciale Telethon Maurizio Gibilaro, rappresentanti delle istituzioni cittadine, associazioni, volontari e numerosi partner della manifestazione.

Accanto alle autorità civili e religiose ci saranno anche i volontari del coordinamento provinciale Telethon, le associazioni coinvolte nella manifestazione, gli artisti protagonisti degli spettacoli e i volontari della Protezione Civile “Le Aquile di Misterbianco”, guidati dalla presidente Agata Rizzo.

La Walk of Life Telethon rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla solidarietà e alla ricerca scientifica. L’obiettivo della Fondazione Telethon è sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare, finanziando progetti scientifici, studi e percorsi che possano offrire diagnosi, terapie e nuove speranze a migliaia di famiglie.

Per quattro giorni Piazza Università diventerà un grande villaggio aperto alla città con stand commerciali, area street food, spazi dedicati allo sport e al divertimento, aree ludiche, live music, tribute band e il grande palco della solidarietà.

La direzione artistica degli eventi e del villaggio scientifico è affidata a Carmelo Furnari, coadiuvato da Gina Aloisio per gli spettacoli mattutini e pomeridiani, mentre a presentare gli appuntamenti sarà la giornalista Elisa Petrillo.