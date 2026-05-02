All’Antica Bottega del puparo dei Fratelli Napoli ritorna lo spettacolo “Bimbi e Pupi”

- Pubblicità -

CATANIA – “Da oltre trent’anni abbiamo deciso di avvicinare i più piccoli all’arte dei pupi siciliani, da sempre adatta esclusivamente agli adulti per le sue tematiche e la sua complessità drammaturgica e la risposta dei bambini accompagnati dalle loro famiglie è stata sin da subito entusiasta”. Così Fiorenzo Napoli, direttore artistico della Compagnia Arte e Pupi Fratelli Napoli, racconta come nasce l’iniziativa culturale “Bimbi & Pupi,

Viaggio attraverso il mondo del teatro di figura” che a grande richiesta ritornerà in scena domenica 3 maggio, alle ore 17.30, nell’Antica Bottega del puparo in via Reitano 55, nella sede storica della Marionettistica dei Fratelli Napoli.

- Pubblicità -

“L’incontro- aggiunge Davide Napoli- prevede un coinvolgente viaggio attraverso il fantastico mondo dei cuntastorie, dei burattini, delle marionette ed in particolar modo dell’Opera dei Pupi di stile catanese con entusiasmanti saggi dimostrativi di messinscena”.

Numerose ad oggi le repliche effettuate. Richieste con grande successo, nelle Stagioni di Teatro per l’infanzia e per ragazzi ed importanti rassegne organizzate dal Museo Internazionale delle Marionette “Antonio Pasqualino” di Palermo.