Catania, Piazza “I Vicerè” torna a splendere: attivata la nuova illuminazione

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Un passo concreto per la sicurezza e il decoro urbano nel II Municipio. È stato attivato il nuovo impianto di illuminazione nel giardino e nell’area giochi di Piazza I Vicerè a Catania.

L’intervento segna il risultato di un percorso avviato anni fa dal Presidente del II Municipio, Claudio Carnazza, che sin dalla sua prima elezione nel 2008 ha sostenuto con determinazione la necessità di riqualificare l’area. Un impegno costante, tradotto in un risultato concreto grazie allo stanziamento di 200 mila euro nella Finanziaria Regionale 2023, ottenuto grazie al supporto del deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, on. Giuseppe Lombardo.

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Le risorse sono state destinate al potenziamento dell’illuminazione e della videosorveglianza in tre aree strategiche del territorio: Piazza I Vicerè, Parco Zammataro e Piazza del Carmelo.

“Vedere oggi queste luci accese ha per me un valore particolare. È una promessa fatta ai cittadini tanti anni fa che finalmente trova compimento”, dichiara il Presidente del II Municipio, Claudio Carnazza.

“Ringrazio il gruppo parlamentare Mpa-Grande Sicilia per aver sostenuto questa richiesta e per averla inserita in finanziaria. Allo stesso tempo, esprimo apprezzamento all’Amministrazione guidata dal sindaco Enrico Trantino e agli uffici competenti per il lavoro svolto, che ha consentito di approvare i progetti esecutivi e avviare i lavori in tempi rapidi”.

L’accensione riguarda il primo 50% dell’intervento complessivo su Piazza I Vicerè. Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno nella piazza principale con l’installazione di 12 nuovi proiettori. Il completamento dell’opera è previsto entro il mese di giugno, con l’attivazione del sistema di videosorveglianza.

“Entro giugno restituiremo piena luce e maggiore sicurezza anche al Parco Zammataro e a Piazza del Carmelo”, conclude Carnazza.