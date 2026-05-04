A Sydney i 40 anni dei Comites, il Senatore Giacobbe rilancia: “Più collaborazione tra le istituzioni”

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Il Senatore PD Francesco Giacobbe, eletto nella circoscrizione Estero – Africa, Asia, Oceania e Antartide, ha partecipato a Sydney alla celebrazione dei 40 anni dei Comites, un’importante occasione per riflettere sul ruolo e sul futuro della rappresentanza degli italiani all’estero.

“È stato un momento significativo non solo per ricordare il percorso fatto, ma soprattutto per guardare avanti”, ha dichiarato Giacobbe. “Credo profondamente nei Comites come luoghi di proposta, ascolto e coordinamento. Non sono spazi di divisione, né strumenti di competizione, ma devono essere ponti tra le comunità italiane nel mondo e lo Stato italiano”.

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Il Senatore ha sottolineato con forza la necessità di rafforzare la collaborazione tra tutti gli attori del Sistema Italia all’estero: “Il punto è chiaro: non serve competere tra istituzioni. Comites, enti gestori, Camere di Commercio, patronati e rete diplomatica svolgono ruoli diversi ma complementari. Solo attraverso la collaborazione possiamo rafforzare davvero il Sistema Italia”.

Giacobbe ha inoltre ribadito il proprio impegno parlamentare a sostegno dei Comites: “Anche in Parlamento, il mio sostegno ai Comites è sempre stato concreto. Ho lavorato nelle leggi di bilancio per rafforzarne risorse e capacità progettuale, perché credo debbano essere sempre più protagonisti e propositivi” .

Nel suo intervento, il Senatore ha evidenziato come il futuro delle comunità italiane all’estero passi dalla capacità di fare rete: “Il futuro delle nostre comunità passa dall’unità, dalla capacità di essere propositivi e di costruire insieme. I Comites devono contribuire a unire, non a dividere, e a trasformare le esigenze delle comunità in proposte concrete”.

Nel corso dell’evento, Giacobbe ha infine ringraziato il Prof. Papandrea, i Presidenti Luigi Di Martino, Franco Barillaro, Marinella Marmo e Ubaldo Aglianò, l’ex Presidente Mariangela Stagnitti e il Console Generale Rubagotti per il loro contributo e per il lavoro svolto negli anni. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Avv. Marco Testa, direttore di Allora, per l’organizzazione dell’iniziativa e per aver promosso un importante momento di riflessione per la comunità italiana in Australia.