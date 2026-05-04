Catania, da domani parte il ritiro a Veronello: testa ai playoff!

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Il Catania di Mimmo Toscano fra 13 giorni debutterà ai playoff di Serie C direttamente dal secondo turno della Fase Nazionale con un avversario decretato dal sorteggio il prossimo 14 maggio. I rossazzurri da domani partono per il ritiro di Veronello, mentre oggi alle 18.00 parlerà l’allenatore dei siciliani in vista di questo periodo di preparazione agli spareggi per la promozione in Serie B.

Il Catania si prepara per i playoff: Toscano lavora per recuperare quasi tutti gli elementi della rosa

Testa ai playoff e non poteva essere altrimenti per il Catania, arrivato secondo nel girone C a quota 70 punti, miglior punteggio negli ultimi anni di Serie C (oltre alla stagione 2017/18 con la gestione Lucarelli). Per Mimmo Toscano, tornato in sella dopo la breve era Viali, è importante recuperare quanti più uomini possibili in vista di partite importanti.

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Su tutti Tiago Casasola, esterno destro del suo 3-4-2-1 fondamentale e da cui derivano molte azioni offensive del suo Catania, e out per la parte finale di campionato per una lesione al retto femorale della gamba destra. Toscano è al lavoro per recuperare anche gli altri acciaccati o non al meglio della condizione come Miceli, Donnarumma, Corbari e Rolfini.

I playoff possono essere il momento giusto per i big di questa squadra di incidere, tra tutti Emmanuele Cicerelli, il diez recuperato e che può dare un grande contributo a trainare i rossazzurri verso la B. Inoltre, il recupero dello “squalo” Francesco Forte e il ritorno al gol di Caturano a Caravaggio (BG) contro l’Atalanta U23 lasciano ben sperare Toscano.

Credit: Riccardo Caruso

I precedenti ai playoff del Catania

Se si guardano gli ultimi anni di storia del Catania in Serie C si può ritenere che i playoff per i rossazzurri rappresentano un tabù da sfatare. Infatti, negli ultimi 11 anni di terza serie, i siciliani non sono mai riusciti a qualificarsi in finale playoff, sfiorandola solo nel 2018 contro il Siena e nel 2019 contro il Trapani. Ma siamo sicuri che la storia dica solo questo?

No, perché le più grandi imprese rossazzurre sono passate proprio dagli spareggi. Infatti, l’ultima promozione in Serie B del Catania risale alla stagione 2001/02 con in panchina il duo formato da Ciccio Graziani e Maurizio Pellegrino. Battuti in semifinale il Pescara e in finale il Taranto, con lo 0-0 della gara di ritorno in Puglia che decretò il ritorno in B dopo 15 anni dei siciliani.

Credit: Riccardo Caruso

Ma se si parla di spareggi non si può non menzionare giugno 1983. A Roma, con un caldo torrido, il Catania di Gianni Di Marzio affronta un inedito playoff per la promozione in Serie A in uno spareggio a tre squadre con Como e Cremonese. Dalla Sicilia sono giunti nella Capitale oltre 40.000 tifosi etnei che hanno riempito i gradoni dell’Olimpico. I rossazzurri vinsero contro il Como e un altro 0-0, quello contro la Cremonese, valse la promozione in massima serie.

La lotteria dei playoff può essere una sfida, un’ulteriore pagina di storia da vivere. Quel che è certo è che serve unità, compattezza e voglia di arrivare al risultato tutti insieme. Dalla squadra ai magazzinieri, dalla società alla stampa fino alla componente più importante: i tifosi. Solo così si può andare lontano.