Lo Stabile di Catania al FIC: al Cortile Platamone “Dioniso è qui – Primo studio per Baccanti” di Giovanni Calcagno”, martedì 5 maggio ore 21.30

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Catania, 4 maggio – Prosegue il programma del Teatro Stabile di Catania all’interno del FIC – Catania Contemporanea con “Dioniso è qui – Primo studio per Baccanti” di Giovanni Calcagno, in scena martedì 5 maggio alle ore 21:30 al Cortile Platamone.

Prodotto da La Casa dei Santi in collaborazione con il Teatro Stabile di Catania, lo spettacolo si configura come un primo studio che affonda nel cuore del mito euripideo per interrogare il presente, restituendo sulla scena la forza dirompente del dionisiaco come elemento di crisi, trasformazione e rivelazione.

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Attraverso un linguaggio che intreccia parole, musica e visione, il lavoro costruisce un percorso che attraversa culture e tradizioni diverse, dando forma a un’esperienza scenica che richiama la dimensione del rito e della comunità. Il ritorno di Dioniso si manifesta così come un’irruzione capace di mettere in discussione equilibri e certezze, aprendo uno spazio di confronto tra sacro e contemporaneo.

In scena Giovanni Calcagno, Maikel Pons e Pejman Tadajòn, con musiche e canti dal vivo che contribuiscono a definire l’impianto sonoro dello spettacolo. La visione scenica è affidata ad Alessandra Pescetta, mentre le marionette e le maschere sono curate da Bianca Bonaconza. Le luci sono di Gaetano La Mela.

Questo progetto si colloca nel solco della ricerca artistica che il Teatro Stabile di Catania sta portando avanti in dialogo con il territorio e con una dimensione internazionale, confermando la volontà di attraversare linguaggi e forme diverse, tra tradizione e contemporaneità.

Lo spettacolo è a pagamento: biglietti intero 10 euro, ridotto 5 euro (abbonati TSC, under 30 e studenti universitari).