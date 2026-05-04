Palermo, al Teatro Sant’Eugenio arriva “Au clair de la lune”: fiaba contemporanea tra poesia e musica

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Giovedì 7 e venerdì 8 maggio, alle ore 21, nel ridotto del Teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41 a Palermo, andrà in scena ”Au clair de la lune“. Lo spettacolo rientra nella rassegna “Venerdì Contemporaneo” che vede la direzione artistica di Marco Pupella.

La fiaba, scritta e diretta da Francesca Picciurro, e con le musiche originali che portano la firma di Emanuela Fai, è il racconto atavico di Pierrette, interpretata dalla stessa Picciurro, e della Luna, interpretata dalla Fai. È un dialogo ricco di malinconia, di poesia, di magia e di amore declinato in tante forme. Pierrette è alla ricerca dei suoi genitori e soltanto la Luna sarà in grado di esaudire il suo desiderio di incontrarli. Ad arricchire lo spettacolo, la presenza delle piccole danzatrici dell’accademia Dance Connection di Valentina Cutrera.

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Lo spettacolo è adatto a tutte le età. Biglietti: euro 10.