A Palermo arriva “Radica”: il concerto di Francesca Incudine che racconta storie di donne e di rinascita

- Pubblicità -

Francesca Incudine torna a Palermo con un concerto che dà voce alle donne resistenti: radici antiche che parlano al nostro tempo. Il 15 maggio, al Teatro Atlante, la cantautrice e percussionista ennese presenta dal vivo Radica, il suo nuovo lavoro discografico – a 13 anni da quello che le valse la Targa Tenco per il miglior disco in dialetto – che intreccia memoria, identità e nuova ricerca musicale.

Come le radici che si fanno strada in silenzio e nel nascondimento, Radica nasce da storie che, apparentemente distanti tra loro, si cercano e si intrecciano nelle profondità. È un album intenso, in parte autobiografico, che scava anche nel profondo di questi anni di vita dell’artista: negli eventi, nelle trasformazioni, nei sentimenti. Il titolo richiama la parola siciliana per “radice”, ma anche quell’escrescenza nodosa che l’albero produce per proteggersi dallo stress: un’immagine che diventa metafora di resistenza, cura e rinascita.

- Pubblicità -

Nel disco quattordici brani, tra folk e canzone d’autore, si fanno Radica che protegge, rinforza, riscopre e mette in luce; Radica che riporta alla terra d’origine, ma che si intreccia con quella che accoglie. In un abbraccio orizzontale e verticale, i brani comunicano tra loro per restituire vissuti personali che si specchiano in scenari realmente accaduti o immaginati. Sono storie di donne militanti e resistenti: dall’attivista pakistana Sabeen Mahmud alla maestra sarda Mariangela Maccioni, fino alla “Cara maestra” di Luigi Tenco, che tesse un ulteriore filo narrativo.

Sul palco con Incudine una formazione ormai affiatata, capace di restituire tutta la forza narrativa e musicale del progetto: Manfredi Tumminello, Salvo Compagno, Raffaele Pullara, Mario Tarsilla.

Il concerto al Teatro Atlante offre l’occasione di ascoltare dal vivo questo percorso artistico, in un’atmosfera raccolta e teatrale che valorizza la voce, la presenza scenica e la ricerca musicale di Incudine.

Informazioni 📍 Teatro Atlante, Via Vetriera 23 – Palermo 📅 Venerdì 15 maggio ⏰ Ore 21 🎟️ Biglietto: 12 € Acquisto biglietti: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=669058